Nachdem erst vor Kurzem Anthem seinen Lead Producer verlor, trifft es nun das nächste Großprojekt von Bioware: Fernando Melo, der Lead Producer des kommenden Dragon Age (alias Dragon Age 4) hat via Twitter bekannt gegeben, dass er das Entwicklerstudio nach zwölf Jahren verlässt.

Wer ist Fernando Melo? Auch wenn euch sein Name vermutlich nichts sagen wird, war Melo an vielen wichtigen Bioware-Projekten beteiligt. Er arbeitete seit 2007 als Senior Producer an Dragon Age 2 und Dragon Age: Origins mit und von 2015 bis Ende 2018 betreute er als Senior Online Producer Mass Effect: Andromeda. Parallel werkelte er seit August 2017 als Lead Producer am neuen Dragon Age.

In einem vierteiligen Twitter-Posting erklärt Melo, dass er Bioware im Guten verlässt und einfach ein wenig Zeit für sich selbst braucht. Er teilt sogar seine Abschieds-Mail an seine Kollegen, in der er schreibt, dass es ihm eine Ehre war, für das Studio zu arbeiten. Außerdem wäre das kommende Dragon Age "auf dem besten Wege, die ultimative Dragon-Age-Erfahrung zu werden".

(3/4) Here's my parting email to the studio since it also goes out to all of those I've had to pleasure to work with before, and helped to make it a fun and unforgettable ride, but couldn't get that email. pic.twitter.com/E1c4q2UafF