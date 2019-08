Anthem verliert Lead Producer: Ben Irving verlässt Bioware nach 8 Jahren

Nach acht Jahren verlässt Ben Irving, Lead Producer von Anthem, Bioware. Seine Entscheidung teilte er auf Twitter mit und geht dabei nicht nur kurz auf seine eigene Geschichte mit der Firma ein, sondern erwähnt auch mit einigen wenigen Worten die Zukunft von Anthem.

Fast ein ganzes Jahrzehnt verbrachte Irving bei dem Studio, gibt seine Stelle nun aber auf, um zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Mit der Position bei Bioware habe er sich einen Traum verwirklicht, den er verfolgte, seit er das erste Mal das Rollenspiel Baldur's Gate spielte.

Er bedankt sich weiterhin bei dem Team für die Zusammenarbeit und erklärt auch, dass Anthem eine strahlende Zukunft vor sich hat. Den Fortschritt des Projekts will er verfolgen und auch den Titel selbst weiterspielen. Seine abschließenden Worte gelten der Community. Es habe ihm stets Spaß gemacht, sich mit den Fans auseinanderzusetzen. Sowohl in den guten Zeiten, als auch in den schlechten.

(2/3) I will forever be grateful to all the people who gave me the chance to work on great products with amazing people. I believe Anthem has a bright future - there is a great team working on it and I look forward to following its progress (and playing it!) from the sidelines.