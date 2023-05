Dragon Age: Dreadwolf meldet sich mit Release-Neuigkeiten und Fans müssen jetzt stark sein

EA hat bereits mehrere Teaser zu Dragon Age: Dreadwolf veröffentlicht, ein Release-Datum ist aber bisher nicht bekannt.

Liebe Fans von Dragon Age, schnappt euch lieber erstmal euer Nug-Kuscheltier (oder das Iron-Bull-Kissen, wir urteilen da nicht drüber): Dreadwolf lässt länger auf sich warten, als viele gehofft hatten. Auch unsere eigene Prognose war zu optimistisch – wir hatten auf einen Release noch 2023 geschielt. Ein neuer Finanzbericht von EA zerschmettert diese Aussicht jetzt.

Release nicht vor 2024, vielleicht noch später

Der Bericht stellt alle Spiele vor, die EA im Zeitraum bis April 2024 herausbringen möchte. Darunter sind Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, Immortals of Aveum und das neue Nicht-mehr-FIFA (jetzt EA Sports FC). Dragon Age: Dreadwolf glänzt mit Abwesenheit.

In dieser Liste von veröffentlichten und kommenden EA-Spielen taucht Dreadwolf nicht auf.

Aber Sekunde! , werden scharfäugige Fans jetzt rufen. Da steht was von zwei unangekündigten Titeln, ist es da vielleicht dabei? Leider müssen wir auch diesen Hoffnungskeim direkt zertreten, es handelt sich um ein Sport- und ein Rennspiel. Und darunter fällt Dreadwolf beim besten Willen nicht – außer wir haben eine immense Neuausrichtung der Reihe nicht mitbekommen.

Im Oktober 2022 hieß es, das Spiel sei inzwischen von Anfang bis Ende spielbar und gehe nun in die Polishing-Phase. Daher hatten sich viele Fans ausgerechnet, dass der Release Ende 2023 anstehen könnte – aber offenbar braucht das Rollenspiel noch mehr Zeit im virtuellen Ofen.

Was wird Dreadwolf für ein Spiel? Noch ist wenig bekannt zum konkreten Gameplay. Immerhin wissen wir schon einiges über das Setting, es geht unter anderem erstmals ins Magierimperium Tevinter. Ein alter Kamerad aus Inquisition scheint der große Bösewicht von Dreadwolf zu werden. Ein Gameplay-Leak hat noch mehr verraten, zeigt aber nur eine frühe Version des Spiels.

Ob EA oder Entwickler Bioware sich dieses Jahr neue Infos oder vielleicht sogar einen neuen Trailer zu Dreadwolf entlocken lassen? Fans der Fantasy-Reihe scharren inzwischen schon seit fast zehn Jahren mit den Füßen und warten gespannt auf den Nachfolger von Inquisition. Bei uns erfahrt ihr natürlich sofort, wenn es neue Infos oder ein Release-Datum gibt!