Dragon Age: The Veilguard - Über dieses Easter Egg zu Mass Effect stolpern sicherlich viele Spieler, ohne es zu bemerken

Garrus und Bellara könnten ein schönes Duo bilden - ein gemeinsames Hobby haben sie schon einmal.

Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die ersten Easter Eggs in Dragon Age: The Veilguard finden werden - ganz weit vorne ist nun eine Anspielung auf Mass Effect, die selbst nicht alle Kenner des Spiels sofort bemerken werden.

Vorweg aber noch eine kleine Entwarnung: In diesem Artikel wird nichts relevantes gespoilert, das Easter Egg beschränkt sich auf einen einzigen kleinen Satz einer Gefährtin.

Garrus wäre begeistert

Begleiterin Bellara ist begeisterte Bastlerin (sagt das nun bitte laut drei Mal hintereinander). Die Magie-Ingenieurin repariert leidenschaftlich gerne verzauberte Gegenstände und hat auch nicht immer Zeit für Hauptfigur Rook. Wenn ihr sie aber dennoch immer wieder ansprecht, dann kann sie mit folgenden altbekannten Worten antworten: I’m just in the middle of some calibrations.

Altbekannt? Ja, so mancher Mass-Effect-Fan hat genau diese Phrase schon dutzende Male gehört, wenn ein tieferes Gespräch mit Garrus im zweiten Teil von ihm abgelehnt wurde. Seine offensichtliche Liebe fürs Kalibrieren wurde schnell zur Vorlage zahlreicher Memes unter Fans.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Bioware bei diesem Running Gag über sich selbst lachen kann. Bereits in Mass Effect 3 haben die Entwickler mehrfach Garrus’ Kalibrier-Liebe angesprochen, wie folgendes Video zeigt:

Das ist aber auch schon 12 Jahre her, einige Fans haben mittlerweile sicherlich den Lieblingssatz des Turianers vergessen. Unter dem Reddit-Post finden sich aber dennoch hartgesottene Fans, die die Anspielung verstanden haben.

Während Old_Marsupial_7080 laut auflachen musste, wünscht sich ArtOk3920 ein Fan-Art mit Bellara und Garrus. Brownlw657 legt gleich mit einer weiteren Anspielung nach:

Ich bin Commander Shepard und das ist mein liebstes Zitat auf der Citadel.

Bisher wird Dragon Age: The Veilguard von den meisten Spielern gut aufgenommen, obwohl die Fangemeinde das Spiel vor Release noch sehr kritisch beäugt hat. Alle Skeptiker konnte der vierte Teil der Reihe aber offensichtlich auch nicht überzeugen, 79 Prozent der Rezensionen sind auf Steam bisher positiv. Wie sich die Meinungen bilden, erfahrt ihr im obigen Artikel.