Dragon Age: The Veilguard bekommt ersten Patch und drei Verbesserungen kennen wir schon

Der erste Patch zu Veilguard steht in den Startlöchern.

Knapp eine Woche nach Release steht der erste Patch für Dragon Age: The Veilguard auf allen Plattformen in den Startlöchern. Bioware verspricht die vollständigen Patch Notes zu einem späteren Zeitpunkt, die ersten drei Säulen des Updates verraten die Entwicklerinnen und Entwickler aber bereits auf Twitter. Also schauen wir uns das Ganze mal an.

Wann erscheint der erste Patch für Dragon Age: The Veilguard?

Angekündigt ist das Update für später diese Woche . Wir rechnen Richtung Donnerstag oder Freitag mit dem Update, also um den 7. und 8. November 2024. Sobald das konkrete Release-Datum feststeht, funken wir es euch durch. Über den technischen Zustand des Spiels informiert ihr euch derweil im Testvideo:

Via X (vormals Twitter) kommuniziert Bioware die ersten Verbesserungen des neuen Updates. Wörtlich heißt es:

Hallo an alle, im Verlauf der Woche erscheint der erste Patch zu Dragon Age: The Veilguard auf allen Plattformen. Dieses Update enthält einige Bug Fixes, außerdem kleine Balance-Anpassungen - und er reduziert Abstürze. Die kompletten Patch Notes kommen mit dem Patch selbst. Einige Beispiele: Der Patch behebt ein Problem, bei dem Anpassungen in einer Szene nicht korrekt an eurem Inquisitor angezeigt werden.

Der Patch sorgt dafür, dass DLSS auf dem PC nicht mehr ausgegraut ist, wenn ihr mit einer Nvidia-Grafikkarte der 40er-Serie spielt. Das war bei einigen Leuten der Fall.

Der Patch fixt einen Fehler, der die Skillpunkte eurer Begleiter ungewollt zurückgesetzt hat.



Erwartet im ersten Update also keine großen inhaltlichen Erweiterungen – wie bei solchen Patches unmittelbar nach Release üblich, kümmern sich die Devs im ersten Schritt um die gröbsten Bugs und Problemchen. Falls ihr von denen geplagt werdet, gehören sie mit ein bisschen Glück also bald der Vergangenheit an. Sobald uns die vollen Patch Notes vorliegen, halten wir euch auf dem Laufenden.