Dragon Age: The Veilguard kommt in Tests der internationalen Presse sehr gut weg

Das heiß diskutierte Dragon Age: The Veilguard schneidet in den internationalen Tests überwiegend positiv ab.

Ist Dragon Age: The Veilguard das ersehnte Comeback für Bioware? Die internationalen Pressestimmen sind sich weitgehend einig, dass ihr hier ein überzeugendes Rollenspiel mit einigen spannenden neuen Facetten bekommt, doch nicht alle Kritiker sind von jeder Designentscheidung restlos begeistert.

Mit einer durchschnittlichen Wertung von 84 Punkten basierend auf 51 Tests kommt das Rollenspiel auf Metacritic sehr gut weg und zeigt das Potenzial, sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anzusprechen.

Wir fassen die Bewertungen zusammen, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob sich die Rückkehr nach Thedas für euch lohnt.

Wertungsübersicht zu Dragon Age: The Veilguard

Publikation Wertung Gamestar 86 / 100 GamePro 92 / 100 4Players 80 / 100 Eurogamer 5 / 5 Eurogamer Deutschland 5 / 5 GRYOnline.pl 7 / 10 Gamepressure 6 / 10 GamesRadar+ 4.5 / 5 Games.ch 87 / 100 IGN 9 / 10 Metro GameCentral 9 / 10 PC Gamer 79 / 100 PC Games 9 / 10 Press Start 10 / 10 Push Square 8 / 10 TheGamer 4 / 5 VGC 3 / 5 Wccftech 9 / 10 XboxEra 10 / 10

19:31 Was kann das neue Bioware? - Dragon Age: The Veilguard im Test / Review

Das sagen die Kritiker

Dragon Age: The Veilguard hat die Erwartungen vieler Kritiker erfüllt oder sogar übertroffen und wird vielfach als starkes Rollenspiel-Comeback von Bioware gefeiert - so auch in unserem Test:

Doch einige Tester sehen das Spiel nicht ganz so gelungen. Hier findet ihr die wichtigsten Stimmen zusammengefasst:

Begeisterte Stimmen zur Qualität und Atmosphäre

IGN-Autorin Leana Hafer ist begeistert von The Veilguard und beschreibt es als packendes Abenteuer mit starken Emotionen und Charakteren. Hafer vergibt 9 von 10 Punkten und hebt hervor, dass Bioware mit diesem Spiel seinen Platz in der RPG-Elite zurückerobert hat:

Dragon Age: The Veilguard erfrischt und belebt die Serie und lässt keinen Zweifel daran, dass es seinen Platz im Pantheon der Rollenspiele verdient. Das nächste Mass Effect wird es schwer haben, dieses Niveau zu erreichen – etwas, das ich nie erwartet hätte, bevor ich dieses Abenteuer begann.

Auch Robert Purchese von Eurogamer bewertet das Spiel sehr positiv und sieht in The Veilguard das bislang beste Spiel der Dragon-Age-Reihe. In seinem Test, in dem er eine 5-von-5-Wertung vergibt, lobt er insbesondere das beeindruckende Weltdesign und die emotional packende Story:

Ein Fantasy-Rollenspiel von beeindruckender Pracht. Dies ist das beste Dragon Age, und vielleicht das beste Spiel, das BioWare je gemacht hat.

5:21 Dragon Age: The Veilguard - Wir zeigen euch alle drei Klassen in brachialen Gefechten

Positiv, aber mit kleinen Einschränkungen

Lauren Morton von PC Gamer vergibt 79 von 100 Punkten und findet The Veilguard insgesamt sehr unterhaltsam und visuell beeindruckend. Sie bemängelt jedoch, dass die Erzählweise nicht ganz an die Tiefe der früheren Dragon-Age-Teile heranreicht, und wünscht sich mehr moralische Nuancen in den Entscheidungen.

Ein wirklich unterhaltsames, wunderschönes Action-RPG, dem jedoch die erzählerische Tiefe früherer Dragon-Age-Spiele fehlt.

Kritische Stimmen zu Designentscheidungen und Storytelling

Jordan Middler von VGC beurteilt The Veilguard eher gemischt und sieht das Spiel als zu sicher konzipiert. Er lobt die Qualität der Charaktere und Beziehungen, bemängelt jedoch ein veraltetes Gameplay und vergibt 3 von 5 Punkten.

Dragon Age: The Veilguard fühlt sich an, als würde BioWare zu sehr auf Nummer sicher gehen. Die Charaktere und Beziehungen sind stark, aber das Gameplay wirkt überholt.

Malindy Hetfeld vom Guardian hat ebenfalls eine eher kritische Meinung zu The Veilguard. Sie lobt zwar die opulente Welt und die Vielzahl an Aufgaben, empfindet jedoch das Kampfsystem als eintönig und das Writing als stellenweise redundant. Sie vergibt ebenfalls 3 von 5 Punkten.

Es gibt viel zu tun in dieser riesigen und schönen Fantasy-Welt, doch inkonsistentes Writing und schwacher Kampf trüben das Erlebnis.

Die internationalen Wertungen zeichnen ein überwiegend positives Bild: Dragon Age: The Veilguard wird vielfach für seine packende Story, seine Charaktere und sein atmosphärisches Design gelobt – all das, was ihr auch vom alten Bioware erwartet hättet.

Falls ihr nach den zahlreichen positiven Stimmen ebenfalls voller Vorfreude auf das gelungene Comeback seid: Nach dem Release des Rollenspiels versorgen wir euch mit zahlreichen Guides und Hintergrundinfos zur Fantasy-Welt Thedas.

Schaut also unbedingt noch mal am Donnerstag bei uns vorbei, um bestens vorbereitet in das Rollenspiel zu starten.