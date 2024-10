Dragon Age: The Veilguard - Wann kommt unser Test zum Bioware-Rollenspiel?

Wie fällt die Wertung zu Dragon Age: The Veilguard aus? Der Test verrät es in Kürze - und zwar noch vor Release. Zur Feier gibt's 50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo bei GameStar Plus.

Für Bioware entscheidet sich Ende Oktober vieles: Hat es das Rollenspielstudio noch drauf oder enttäuscht es seine alten Fans? Dragon Age: The Veilguard muss in Tests erst noch zeigen, dass es tatsächlich keinen Grund für die gedrückte Stimmung in weiten Teilen des Internets ist.

Bei GameStar spielen wir schon seit Wochen fleißig die Review-Fassung. Jetzt können wir euch verraten, wann unser Test zu Dragon Age: The Veilguard erscheint und wie die Review-Pläne genau aussehen.

Die wichtigste Information liefern wir gleich zu Beginn: Den Test zu »Dragon Age 4« könnt ihr noch vor Release am 31. Oktober 2024 lesen.

Und das ist längst nicht alles, was wir für euch geplant haben. Zur Einstimmung schaut euch am besten den Launch Trailer zum Spiel an:

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich von seiner düsteren Seite

Wann kommt der Test genau?

Am Montag, dem 28. Oktober 2024 um 16:00 Uhr öffnen sich die Schleusentore und das Embargo für Review-Eindrücke zu Dragon Age: The Veilguard endet.

Ab diesem Zeitpunkt greift das auch von uns unterschriebene NDA (Non-Disclosure Agreement) nicht mehr und wir können euch haarklein erzählen, wie gut Biowares neues Rollenspiel ist. Im Einzelnen findet ihr dann Folgendes auf GameStar.de:

Den Testartikel mit Wertung und mehreren Meinungskästen aus der Redaktion. Haupttester ist Rollenspiel-Experte Fabiano Uslenghi.

und mehreren Meinungskästen aus der Redaktion. Haupttester ist Rollenspiel-Experte Fabiano Uslenghi. Das Testvideo mit über zehn Minuten Gameplay, damit ihr euch einen genauen Eindruck verschaffen könnt.

mit über zehn Minuten Gameplay, damit ihr euch einen genauen Eindruck verschaffen könnt. Am 31. Oktober 2024 um 17 Uhr startet auf dem GameStar-Twitch-Kanal zudem ein Livestream, bei dem ihr uns auf den ersten Schritten durch Thedas begleiten könnt.

Außerdem könnt ihr schon jetzt unser großes Sonderheft zu Dragon Age: The Veilguard erwerben. Auf 148 Seiten profitiert ihr dank der hochwertig produzierte Black Edition mit XXL-Doppelposter von unserem geballten Wissen zu Romanzen, Entscheidungen, Crafting-Rezepten, Talentbäumen und vielem mehr.

Die Bestellung ist kinderleicht, ihr findet es in Kürze am Kiosk oder in unserem Shop (inklusive kostenlosem E-Paper und Gratisversand):

Dragon Age 4: GameStar feiert den Release mit euch

Weil wir The Veilguard schon wochenlang gespielt haben, haben wir neben Test und Sonderheft etliche spannende Inhalte zum Spiel vorproduziert. Ab sofort feiern wir daher die große Dragon Age: The Veilguard Release-Party mit euch.

Freut euch auf hilfreiche und kritische Artikel, die jeden Aspekt des neuen Dragon Age beleuchten. Wir versorgen euch mit der maximalen Ladung an Tipps, berichten über spannende Geschichten und geben persönliche Einschätzung zu Stärken und Schwächen des Bioware-Titels ab.

Unser erklärtes Ziel: Wir bieten die im ganzen Netz umfassendste Berichterstattung zu The Veilguard. Dafür haben mehr als 20 Autoren und Autorinnen das Spiel gespielt. Die Früchte ihrer Arbeit findet ihr in den nächsten Wochen rund um den Release auf GameStar.de.

Wer darauf optimal vorbereitet sein will, holt sich am besten jetzt schon GameStar Plus. Denn das ist gerade so günstig wie nie.

50 Prozent Rabatt aufs Jahresabo bei GameStar Plus

Heute startet eine große Rabattaktion bei GameStar Plus.

Mit dem Rabattcode »FESTIVAL« erhaltet ihr ab sofort 6 Monate gratis bei Abschluss eines Jahresabos. Das Angebot gilt dabei nicht nur für Neukunden, sondern auch für Abo-Upgrades von Bestandskunden. Ihr könnt also mit dem Code sowohl ein 3-Monats-Abo zu einem Jahresabo machen, als auch ein reguläres Jahresabo in ein Jahresabo mit Archiv umwandeln.

Seid ihr bereit für den Release von Dragon Age: The Veilguard und unsere ausführliche Berichterstattung zum Thema?

Wir freuen uns darauf, das Fantasy-Rollenspiel mit der gebührenden journalistischen Distanz zu begleiten, euch bei eurer Kaufentscheidung zu helfen, aber dennoch die Leidenschaft für Biowares-Serie in unseren Inhalten zu transportieren.