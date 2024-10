Dragon Age The Veilguard: Gibt es im Spiel Spinnen?

Wir haben bewusst auf Spinnenillustrationen im Teaserbild verzichtet.

Eine der am häufigsten gestellten Fragen an die Redaktion im Rahmen von neuen Spielen ist: Gibt es Spinnen und wenn ja, kann ich sie ausschalten? Das mag für alle, die mit den Achtbeinern kein Problem haben, komisch klingen.

Tatsächlich haben wir in unserer Community und darüber hinaus aber viele Spielerinnen und Spieler, die unter Arachnophobie (also der Angst vor Spinnen) leiden oder die Tierchen einfach nicht leiden können.

Deswegen lasst mich die frohe Botschaft verkünden: Wir haben all unsere Dragon Age spielenden Redakteure gefragt und konnten im ganzen Spiel nicht eine Spinne finden. Dragon Age: The Veilguard hat also keine Spinnen.

Dementsprechend gibt es auch keine Option, um Spinnen in etwas anderes zu verwandeln, wie es etwa Grounded oder mittlerweile World of Warcraft haben. Das einzige, was wir in den (zusammengerechnet) hunderten Spielstunden gefunden haben, waren Spinnenweben. Allerdings ohne ihre Besitzer.

Noch mehr fantastische Beispiele, wie Spiele mit Angst clever umgehen, findet ihr hier:

Ihr könnt diesbezüglich also ganz entspannt aufatmen und Veilguard ohne beklemmende Unsicherheit spielen.

Solltet ihr euch bisher noch unsicher sein, ob der viere Teil der Dragon Age Reihe etwas für euch ist, empfehlen wir euch unseren famosen Test. Dort geht Fabiano auf alles ein, was ihr als Dragon-Age-Fan oder Neueinsteiger in die Serie wissen müsst und ob das neue Rollenspiel etwas für euch sein könnte.

Für alle Freunde von Bewegtbild empfehlen wir außerdem unser Testvideo:

19:31 Was kann das neue Bioware? - Dragon Age: The Veilguard im Test / Review

Autoplay

Und wer noch mehr darüber erfahren will, wie man seine Angst überwinden kann, der bekommt bei GameStar-Plus auch Tipps vom Psychologen. Der Artikel bezieht sich zwar auf Horrorspiele, ihr könnt aber auch viel für andere Themen daraus mitnehmen.

Wie sieht’s eigentlich bei euch aus? Habt ihr Angst vor Spinnen, tiefen Gewässern, Höhen oder anderem? Und entsteht diese Angst auch in Videospielen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!