Dragonkin: Das neue Action-Rollenspiel will Diablo 4 und Last Epoch Konkurrenz machen

Euer Charakter in Dragonkin kann die Mächte der Drachen für sich nutzen.

In Dragonkin: The Banished ist die Welt von bösem Drachenblut korrumpiert. Gut, dass ihr in diesem Hack and Slay selbst auf die Mächte der Geschuppten zurückgreifen könnt und im Stile eines Diablo 4 und Last Epoch euch gegen diabolische Kreaturen stellt.

Dragonkin: The Banished - Alle wichtigen Infos zum kommenden Action-Rollenspiel

Plattformen und Releasezeitraum: Dragonkin soll im Februar 2025 erscheinen. Eine Veröffentlichung ist für den PC (Steam), die PlayStation 5 und die Xbox Series X & S geplant.

Preis: Aktuell ist nicht bekannt, wie viel Dragonkin zum Release kosten soll.

Wie spielt sich Dragonkin?

Bei Dragonkin handelt es sich um ein klassisches Action-Rollenspiel, in dem ihr einen einzelnen Charakter aus der Iso-Perspektive durch eine Dark-Fantasy-Welt steuert.

Ihr könnt aus vier Heldenklassen wählen, die ihre Kräfte von je einer bestimmten Art von Drachen beziehen. Außerdem begleitet euch ein Drachling, der euch im Kampf unterstützt. Die vier bisher bekannten Heldenklassen:

Der Barbar: Der klassische Nahkämpfer, der mit Axt und Hammer ordentlich zuschlägt. Er gebietet über die Kräfte des Eises.

Die Hexe: Sie wirkt ihre Zauber aus der Distanz und bleibt auf Abstand und nutzt elektrische Kräfte.

Der Ritter: Ein mit Lanze und Schild ausgestatteter Nahkämpfer. Dank seiner feurigen Mächte ist er allerdings auch aus der Entfernung gefährlich.

Die Bogenschützin: Eine Jägerin, die Pfeile, Dolche und Fallen einsetzt. Ihre besonderen Fähigkeiten umfassen Gifte.

Eine Besonderheit ist das Ahnengitter . Diese Mechanik soll euch aus den vier Grundklassen, die verschiedensten Builds entwickeln lassen. Ihr erhaltet als Loot von euren Feinden Fähigkeiten, die ihr dann im Gitter platzieren könnt. Über zahlreiche Modifikatoren könnt ihr dann euren Spielstil definieren.

Schaffe, schaffe, Häusle bauen

Eine weitere spezielle Spielmechanik ist die Stadt, die ihr euer Zuhause nennt. Ihr entscheidet, wie sich die Stadt weiterentwickelt, in dem ihr Gebäude verbessert oder neue Einwohner, Ausrüstung und Dienste findet.

Das Ganze könnt ihr sowohl alleine als auch lokal im Zwei-Spieler-Koop erleben, online könnt ihr mit bis zu vier Spielern auf die Jagd nach den Drachenfürsten gehen.

Es gibt bisher nur genug Infos für einen Ersteindruck von Dragonkin: The Banished. Gerade die genaue Funktionsweise des Ahnengitters ist spannend für Fans des Genres, in dem es sich viel um Charakter-Builds dreht. Was haltet ihr bisher von Dragonkin? Hat das Spiel euer Interesse geweckt oder gibt es mittlerweile genug Action-Rollenspiele? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.