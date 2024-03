Die Zukunft von Last Epoch: Entwickler kündigt Patch 1.1 an und gelobt Besserung

Die Entwickler von Last Epoch geben uns bereits einen Ausblick auf kommende Updates.

Nach mehreren Jahren im Early Access veröffentlichte das Action-Rollenspiel Last Epoch kürzlich Version 1.0. Zum Release waren allerdings so viele Spielerinnen und Spieler am Start, dass es zu massiven Serverproblemen kam, die erst Tage später abgemildert werden konnten.

In einem Blogeintrag auf Steam geben die Entwickler einen Ausblick auf die nächsten Patches und größere Updates, die noch bestehende Fehler beseitigen und neue Inhalte liefern sollen.

Beginnend mit einem bereits am Donnerstag veröffentlichten Patch, der über 50 Bugs beseitigt, sollen in nächster Zeit wöchentlich neue Updates erscheinen. Konzentrieren wollen sich die Entwickler zunächst auf Bugfixes und Komfortverbesserungen:

Verbesserungen für soziale Features, wie das Hinzufügen von Freunden

Weitere Verkürzung der Ladezeiten bei einem Gebietswechsel

Erhöhung der Stabilität des Chats im Spiel

Verbesserungen für die Lokalisierung in verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Menütexte

Außerdem will man weiterhin auf mögliche technische Schwierigkeiten achten, und bei Bedarf drängende Probleme per Hotfix angehen.

28:43 Last Epoch 1.0 - Test-Video zum sehr guten Hack and Slay

Neue Inhalte mit Patch 1.1

Community-Wünsche: Ein großer Teil des Updates soll auf das Feedback von Spielerinnen und Spielern eingehen, also etwa vielfach gewünschte Inhalte und Verbesserungen umfassen.

Neue Endgame-Inhalte: Das Endgame mit neuen Item-Optionen, Bossen, Kampagnen-Inhalten, sowie Klassen- und Balance-Updates zu erweitern, ist ein langfristiges Ziel der Entwickler. In Patch 1.1 soll es zunächst einige neue, sehr schwere Kämpfe geben. Genauer erklärt wird diese Neuerung noch nicht, bald will man aber mehr verraten.

Was genau im bereits veröffentlichten Patch 1.0.1 steckt, könnt ihr in der oben verlinkten News nachlesen. Falls ihr trotz Serverproblemen am Release-Wochenende schon fleißig gespielt habt, und bereits im Endgame angekommen seid, dann schaut auf jeden Fall in unsere Tier List rein. Hier zeigen wir euch die stärksten Builds, mit denen ihr euch durch den Monolithen kämpfen könnt.