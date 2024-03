Bei Steam ist ein Open-World-Rollenspiel gerade so beliebt wie seit 8 Jahren nicht mehr

In Dragon's Dogma: Dark Arisen legen sich gerade wieder viele Spielerinnen und Spielern mit Monstern an.

Über acht Jahre ist der Release der PC-Version von Dragon's Dogma: Dark Arisen schon her, das Rollenspiel erschien sogar noch vier Jahre früher das erste Mal für Konsolen. Seit einigen Tagen steigen nun die Spielerzahlen des Titels abrupt an, am Sonntag waren sogar über 10.000 Spielerinnen und Spieler aktiv. Doch was ist der Grund für die plötzliche Beliebtheit?

Vorbereitung auf den Nachfolger

Dass so viele Fans gleichzeitig zu dem ziemlich alten Spiel zurückkehren, dürft nicht zuletzt an dem bevorstehenden Release des Nachfolgers liegen. Dragon's Dogma 2 erscheint nämlich bereits am 22. März 2024 für den PC und Konsolen.

Neben deutlich aufwendigeren Grafik hat das neue Rollenspiel natürlich auch einige Neuerungen im Gepäck. Doch hält man auch bewusst an den Qualitäten des Vorgängers fest, wie wir beim Anspielen im vergangenen Jahr feststellten. Was euch genau in Dragon's Dogma 2 erwartet, erfahrt ihr natürlich in unserer großen Video-Preview:

12:57 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zum Open-World-Rollenspiel

Neben der Vorfreude auf den Vorgänger dürfte auch ein dicker Steam-Rabatt dabei helfen, Dragon's Dogma: Dark Arisen gerade so beliebt zu machen. Das Rollenspiel ist nämlich gerade um 84 Prozent günstiger und kostet etwas weniger als 5 Euro.

Falls ihr bis zur Veröffentlichung des Nachfolgers keine Zeit mehr findet, die recht umfangreiche Kampagne des Rollenspiels zu spielen, könnt ihr aber auch jetzt schon mit einem kleinen Teil von Dragon's Dogma 2 anfangen. Die Entwickler stellen nämlich bereits dessen Charaktereditor kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt hier eine Figur bauen, und sie zum Release gleich im Spiel verwenden.

Auch ohne den Rest des Rollenspiels haben Spielerinnen und Spieler schon eine Menge Spaß mit dem Editor. Da er außergewöhnlich viele Möglichkeiten bietet, lassen sich damit etwa berühmte Helden, aber auch furchterregende Monster nachbauen:

Solltet ihr aber lieber geduldig auf Dragon's Dogma 2 warten, dann lest doch in unserer News, warum ihr über wichtige Entscheidungen im Spiel gut nachdenken solltet.