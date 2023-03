97% positiv: Erste Steam-Spieler sind hin und weg von neuer Fischfang-Sim mit schauderhaftem Twist

Dredge bekommt bisher außerordentlich gute Bewertungen.

Auf Steam erscheinen jede Woche zahllose Spiele, doch selten bekommen sie so gute Bewertungen wie Dredge, das am 30. März veröffentlicht wurde und bisher fast alle Spielerinnen und Spieler begeistert. Aktuell kommen etwa 400 Bewertungen zusammen, die zu 97 Prozent positiv sind. Doch was ist das überhaupt für ein Spiel? Wir stellen den Titel kurz vor!

Fangfrischer Lovecraft-Horror

In Dredge landen wir als einfacher Fischer durch unglückliche Umstände in einem verschlafenen Küstenstädtchen. In den umliegenden Gewässern gehen wir unserem Fischeralltag nach, werfen Netze und Fallen aus und holen reiche Beute an Land. Mit dem Verkauf unseres Fangs sammeln wir Geld, um uns schließlich bessere Ausrüstung für unsere Schaluppe zu leisten.

Doch fahren wir einmal nachts hinaus, wird schnell klar dass hier etwas nicht stimmt. Denn in den Tiefen lauern schreckliche Gefahren, wie auch der Trailer zeigt:

1:15 Dredge: Das Fischer-Abenteuer zeigt im Trailer seine nur scheinbar idyllische Welt

Die Hauptstory wird derweil durch Gespräche mit wichtigen Charakteren vorangebracht. In ihrem Verlauf werden wir in Geschäfte mit zwielichtigen Gestalten verwickelt, Bergen seltsame Artefakte und stellen uns dem kosmischen Horror der uns erwartet. Welchen Eindruck eine erste Demo bei uns hinterließ, könnt ihr in unserer Preview nachlesen.

Wofür wird Dredge gelobt?

Ein Blick auf die ersten Rezensionen zeigt, dass sowohl die Gameplay-Mechaniken rund um das Fischen, als auch Geschichte und Atmosphäre gut ankommen. So schreibt etwa Jadeah:

Super Spiel für das Steam Deck. Die düstere Stimmung paßt perfekt zum Setting und obwohl ich eigentlich nur kurz erstmal reinschauen wollte, konnte ich eine Stunde nicht aufhören zu spielen. Beklemmende Atmosphäre und trotzdem total entspannend. Das muss ein Spiel erstmal schaffen.

Und MaxNChachi geht in seiner Rezension humorvoll auf den subtilen Horror von Dredge ein:

Du bist nur ein Fischer. Nichts ist falsch. Die Fische sind vollkommen normal. Es gibt keine Schrecken der salzigen Tiefe, die unter den Wellen lauern. Sicherlich auch keine seltsamen und geheimnisvollen Charaktere, die euch darum bitten, verlorene Artefakte für einen unbekannten Zweck zu sammeln. Nur du und dein Fischerboot, und die Dinge, die dich Nachts beobachten.

TheAbuJojo gefällt dagegen vor allem das Fischen und Erkunden, er lobt aber auch Crafting- und Upgrade-Systeme:

Ich liebe es, neue Angelruten zu craften, mein Boot auszubauen und das Meer zu erkunden. Erkundung und Fortschritts-System machen Spaß, außerdem gibt es eine coole Geschichte.

Natürlich haben die meisten Spielerinnen und Spieler Dredge wahrscheinlich noch nicht durchgespielt, als sie ihre Rezension verfasst haben. Insofern sind die Bewertungen noch nicht zu hundert Prozent aussagekräftig. Aber Dredge legt einen überzeugenden und vielversprechenden Start auf Steam hin!