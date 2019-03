View this post on Instagram

BOOM!! Day one down!! Incredibly excited to be working with the master #denisvilleneuve on this insanely great, unforgettable material. @tchalamet #rebeccaferguson @joshbrolin @prideofgypsies @davebautista @bardemantarctic @zendaya #oscarisaac @stellanskarsgardofficial @charlotteramplingofficial @dastmalchian @legendary @wbpictures @tanyalapointe @hanszimmer #maryparent #caleboyter #joecaracciolo @huckabaloo #patricevermette #jacquelinewest #dune @mowatdonald