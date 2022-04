Dune: Spice Wars startet schon bald in den Early Access. Wer von euch also schon sehnsüchtig darauf wartet, endlich auf den legendären Wüstenplaneten aufbrechen zu können, muss nicht mehr lange warten: Bereits ab dem 26. April 2022 geht es in die Vorabphase via Steam.

Zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten können Fans endlich wieder einen Fuß auf Dune setzen. Und der Entwickler Shiro Games hat sogar noch eine Kirsche für den Sahnebecher, nämlich die Enthüllung der Fremen als spielbare Fraktion.

Wir konnten bereits Hand an die Strategie-Hoffnung gelegt und haben etwas Interessantes festgestellt:

Was ihr zum Early-Acces von Dune wissen solltet

Wann geht's wo los? Am 26. April startet auf Steam der die Early Access-Phase von Dune: Spice Wars.

Natürlich könnt ihr im Early Access nicht damit rechnen, bereits alle Inhalte des fertigen Spiels serviert zu bekommen. Genaue Angaben zum Umfang liegen uns zwar nicht vor, im FAQ auf der Steam-Produktseite werden aber regelmäßige Updates in Aussicht gestellt, die unter anderem auch Spielmodi wie die Kampagne und Multiplayer nachliefern sollen.

Ihr müsst also damit rechnen, zum Start des Early Access erst mal nur in Einzelgefechte ziehen zu können. Im Kern soll aber bereits die Spielerfahrung geboten werden, wie sie sich die Entwickler vorstellen. Im Laufe dieser Phase soll sich das Spiel zudem noch stark verändern, was natürlich auch die Spielbalance mit einschließt.

Was heißt das für den finalen Release? Derzeit ist der Early Access für neun bis zwölf Monate ausgelegt. Wirft man einen Blick auf den Kalender, könnte es also gegebenenfalls mit einem Release im Jahr 2022 knapp werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich Shiro Games hierzu in den kommenden Wochen noch äußert.

Was haben die Fremen drauf?

Buch- und Filmkenner werden beim Namen der Fraktion natürlich nicht ahnungslos mit den Schultern zucken und deshalb auch eine grobe Vorstellung davon haben, was die Fremen als spielbare Fraktion auszeichnet.

Aber auch Neulinge sollten dieses Volk auf dem Zettel haben. Denn sie können nicht nur größere Distanzen durch die lebensfeindliche Wüste zurücklegen als andere Fraktionen, sondern werden auch schwieriger von den kultigen Sandwürmern entdeckt. Dank ihrer Verbundenheit mit dem Planeten können sie zudem einfacher ein Bündnis mit neutralen Siedlungen eingehen.

Neue Screenshots zu den Fremen findet ihr nun auch in unserer Bildergalerie zu Spice Wars:

Dune: Spice Wars - Screenshots aus dem Echtzeit-Strategiespiel ansehen

Echte Fans am Werk

Dune: Spice Wars konnte sich seit der Enthüllung auf den Game Awards 2021 in den oberen Rängen der Steam Wishlist festsetzen und kommt mit knapp 39.000 Followern derzeit auf Platz 27.

Auch beim Entwickler Shiro Games selbst sollen jede Menge Fans der Vorlage arbeiten, wenn es nach dem CEO Sebastien Vidal geht:

Mit so vielen riesigen Dune-Fans hier im Studio ist die Aufregung, mit diesem Universum zu arbeiten, jeden Arbeitstag sehr real, und wir hoffen, dass man das dem Spiel anmerken wird. Mit all der Passion für das Quellmaterial und all dem Know-How, das wir bei der Entwicklung von Northgard gesammelt haben, können wir es kaum abwarten, dieses Spiel in die Hände der Spieler zu geben.

Eine weitere spielbare Fraktion neben den Fremen sind die Schmuggler, die vor allem auf Spionage und Täuschung setzen. Garantiert nicht täuschen möchte euch Micha, der sich einfach offenkundig über Dune: Spice Wars freut und den Schauplatz nach wie vor für das perfekte Strategie-Setting hält.

Habt ihr schon richtig Lust auf Dune: Spice Wars? Für welche Fraktion werdet ihr euch bei eurem ersten Durchlauf entscheiden? Schreibt es uns in die Kommentare!