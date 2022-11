Wer sich als Zwerg durch ganze Berge buddelt, kennt sich mit Geduld gut aus. Und die brauchen virtuelle Aufbauspieler bei Dwarf Fortress auch dringend, falls sie die ASCII-Grafik auch ohne Mods hinter sich lassen wollen. Die Ankündigung, dass der Fan-Liebling mit grafischer Frischzellenkur auf Steam erscheint, kam 2019, dreizehn Jahre nach dem ursprünglichen Release 2006.

Jetzt rennt Dwarf Fortress schneller Richtung Steam-Release als ein Zwerg zum Frühstücksbier: Das irrwitzig komplexe Aufbauspiel, das als Inspiration für unter anderem RimWorld diente, erscheint am 6. Dezember 2022 in Valves Shop. Mit Grafik. Allerdings müssen Fans ein paar Kompromisse in Kauf nehmen.

Falls ihr von spielerischer Freiheit und offenen Sandbox-Titeln nicht genug bekommt, zeigt euch unsere Liste die spannendsten Vertreter:

19 8 Besonders viele Freiheiten 11 spannende Sandbox-Spiele

Das steckt im Steam-Release, und das nicht

Nicht alle Inhalte von Dwarf Fortress werden zum Steam-Release direkt verfügbar sein. Entwickler Bay 12 Games erklärte in einem Blogpost, was Spieler erwarten können und wofür sie (vielleicht) noch etwas mehr Geduld benötigen.

Den neuen Trailer zur Veröffentlichung auf Steam könnt ihr hier anschauen:

Das steckt sicher drin

Der Fortress-Modus, also der Hauptmodus von Dwarf Fortress, der im Prinzip wie ein noch komplexeres Fantasy-RimWorld funktioniert.

Der Legends-Modus, der eine Welt generiert, die Spieler dann in all ihrer Tiefe betrachten und durchlesen können.

Ein Großteil der Grafiken, also zum Beispiel Welt-, Item- und Figuren-Sprites.

Der Soundtrack

Ein Tutorial für Einsteiger

Mausunterstützung (anders als das Original)

Das steckt vielleicht drin

Unklar ist, ob es der Classic-Modus, also die ursprüngliche ASCII-Version von Dwarf Fortress, in den Steam-Release-Build schafft.

Auch der Arena-Modus, eine frei konfigurierbare Test-Sandbox, könnte erst später erscheinen.

Ebenso ist nicht sicher, ob die Integration des Steam Workshop zum Release fertig wird.

Das kommt sicher erst später hinzu

Weitere Grafiken, beispielsweise für den Nachwuchs von Haustieren.

Support für Linux und Mac

Der Adventure-Modus, der euch die generierten Welten mit einer einzelnen Spielfigur erleben lässt.

Steam-Errungenschaften

Die Erweiterung und Komplettierung der Spielsysteme, unter anderem rund um Magie, zufällig generierte Mythen, mächtige Feinde, Armeen und Belagerungen und Verbesserungen für das Map-System.

Hier seht ihr Screenshots von der Steam-Version des Aufbauspiels:

Dwarf Fortress - Steam ansehen

Was beim Barte des Zwergs ist Dwarf Fortress?

Im Hauptmodus Fortress baut ihr die namensgebende Zwergenburg in einer Welt, die mitsamt tausendjähriger Vorgeschichte generiert wird. Völker, Landschaften, Geschichten, einfach alles existiert und entwickelt sich persistent.

Ihr startet als kleine Gruppe von Zwergen mit ein paar Ressourcen, grabt euch in einen Berg, baut erste Räume und Werkstätten. Die kleinen Bartträger haben immer Hunger und Durst, produzieren Müll, vermehren sich, haben eigene Lebensgeschichten und Wünsche (vor allem Bier), und so weiter.

Der große Reiz von Dwarf Fortress steckt im komplexen Zusammenspiel aus den unzähligen Spielmechaniken. Sie beherrschen und jonglieren, dafür stetig Neues lernen und adäquat auf eine Vielzahl von alltäglichen Herausforderungen reagieren ... das alles macht für viele Spieler den Reiz des Aufbauspiels aus. Und so eine Partie kann auf unzählige Weisen scheitern.

Ein Beispiel: Ihr habt den Abfall drinnen gelagert, wodurch giftiges Miasma entsteht, das eure Zwerge krank macht. Deshalb versagen sie beim Kampf gegen angreifende Räuber: Zack, alle tot, Spiel zu Ende! Passend zu den etlichen Varianten des Scheiterns lautet der Wahlspruch des bockschweren Spiels: Verlieren macht Spaß.

Zählt ihr euch zu den Liebhabern von Dwarf Fortesss? Freut ihr euch auf den Steam-Release, bleibt ihr lieber bei ASCII oder habt ihr euch dank Mods schon längst passable Grafik angeschafft? Schreibt uns gerne in die Kommentare!