Aufbauspiel-Hit mit GameStar-Wertung von 91 wird im April 2024 zum Rollenspiel

Mit dem kommenden Update könnt ihr in Dwarf Fortress sogar noch mehr Geschichten erleben.

Dwarf Fortress ist einer der kuriosesten, aber auch besten Aufbau-Hits auf Steam. Die minimalistische Grafik wird durch extreme Spieltiefe und eine unendliche Menge möglicher Geschichten mehr als ausgeglichen.

Trotzdem soll dieses Defizit bereits im zweiten Quartal 2024 angegangen werden. Doch nicht nur das, es soll auch ein neuer Spielmodus eingeführt werden, der das Aufbauspiel wahlweise zu einem Rollenspiel werden lässt. Alle wichtigen Informationen zum kommenden Update erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der Abenteuermodus verändert alles

Bisher konntet ihr in Dwarf Fortess lediglich ganze Zwergenkolonien verwalten. Doch damit soll ab April 2024 Schluss sein. Dann nämlich erscheint der Abenteuermodus, der eine prozedural generierte Rollenspiel-Kampagne für einzelne Zwerge beinhaltet.

Auch die Grafik profitiert: Mit dem Update werden außerdem neue Funktionen hinzugefügt sowie deutlich umfangreichere grafische Elemente. Zum Beispiel bekommen die Charaktere nun Gesichter beziehungsweise Portraits, die auf ihren Charakterbeschreibungen basieren. Erste Bilder dazu seht ihr hier:

Das Gleiche gilt für Kämpfe, die optisch erweitert und technisch modifiziert werden. Auch die Karte erhält ein grafisches Update: Straßen und wichtige Orte sollen optisch stärker hervorgehoben werden. Im neuesten Trailer könnt ihr euch bereits jetzt ein erstes Bild von den Neuerungen machen:

Durch die neuen Grafikelemente werden viele neue Spieler dazukommen, die zuvor von der minimalistischen Darstellung abgeschreckt wurden. Das gleiche gilt für die neuen Rollenspiel-Elemente, die in Kombination mit den prozedural generierten Geschichten endloses Potenzial bieten. Wie gut das am Ende dann funktioniert, muss sich natürlich noch zeigen. Weitere interessante Beiträge zu Dwarf Fortress und anderen Spielen findet ihr hier:

Was haltet ihr von dem angekündigten Update? Habt ihr Lust auf ein Rollenspiel in der Welt von Dwarf Fortress? Wie findet ihr das Aufbauspiel allgemein? Stören euch die minimalistischen Texturen oder konnte euch das Spiel auch so überzeugen? Welche zukünftigen Updates wünscht ihr euch? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!