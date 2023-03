Dwarf Fortress: Rollenspiel-Modus, den kaum jemand beachtet, soll bald »alle komplett umhauen«

Kaum ein Spiel war je kontrastreicher als Dwarf Fortress: Hinter dem äußerst minimalistischen Äußeren arbeitet die wahrscheinlich komplexeste Simulation einer Spielwelt, die es je gab. Mit dem erfolgreichen Steam-Release erhielten die Entwickler schließlich die (finanziellen) Lorbeeren für ihr Lebenswerk.

Doch Zach und Tarn Adams, das Brüderpaar hinter Dwarf Fortress, sind noch lange nicht fertig mit ihrem Spiel. Künftig steht der Release des sogenannten Adventure Mode auf der Agenda, wie die Macher jüngst auf der Game Developer Conference (GDC) bekundeten.

Und der vergleichsweise unbeachtete Modus soll es dermaßen in sich haben, dass er einfach alle komplett umhauen werde.

Simuliertes Rollenspiel extrem

Was definiert ein Rollenspiel? Charakterentwicklung, Entscheidungsfreiheit, Konsequenzen? Alles mehr oder weniger im Abenteuermodus von Dwarf Fortress enthalten. Der Clou ist aber, dass sich all das in den zufällig generierten Welten abspielt, in denen Spielerinnen und Spieler schon jetzt mächtige Zwergenfestungen errichten.

Der Adventure Mode verlagert komplett die Perspektive: Wo ihr sonst euer Zwergenvolk managt und eine wachsende Heimstatt aus dem Fels kloppt, müsst ihr hier einfach allein als Charakter oder in einer selbsterstellten Gruppe durch die Welt streifen.

Und die Möglichkeiten und Ausmaße sollen Spieler und Spielerinnen sprichwörtlich den Verstand sprengen. Zach Adams sagte weiter auf der GDC (via PC Gamer):

Das wird einfach jeden umhauen. Die Leute, die es auf Steam spielen, wissen vielleicht nicht einmal zur Hälfte, dass es einen Abenteuermodus gibt. Es öffnet die ganze Welt für jemanden, der sie sehen kann, als ob man dort wäre.

Ihr könnt ganz gewöhnlich eine KI-Festung aufsuchen, dort Quests annehmen, Ausrüstung kaufen oder die Dynamiken der Simulation erleben. Später sollen mehrstufige Missionen dazukommen, um den Rollenspielaspekt zu vertiefen.

4:29 Dwarf Fortress: Die GameStar-Festung blüht und gedeiht (Gameplay-Impressionen zum Test)

Ihr sollt sogar eure eigene, im Fortress-Modus gebaute Zwergenburg besuchen und euch die wertvollen Artefakte eurer Zwerge unter den Nagel reißen können. Also genau wie in der originalen ASCII-Version, nur in ... sagen wir, ansehnlicher.

Zudem werdet ihr nicht auf das Zwergenvolk beschränkt sein, wenn ihr eure Charaktere erstellt. Auch Elfen oder Menschen sind möglich. Und die könnt ihr dann entwickeln, beispielsweise als versierte Schwertkämpfer, indem ihr den Waffentyp regelmäßig verwendet.

Die Simulation der gigantischen Spielwelt läuft im Hintergrund übrigens weiter, permanent. Welche gigantischen Ausmaße so eine Spielwelt erreicht, erklärt Zach Adams:

Du erkundest die Welt und siehst, wie riesig sie ist. Wenn du ein Quadrat nimmst und es 6x6 Fuß [1,83 Quadratmeter] groß ist, dann wäre der Spielbereich so groß wie Neuseeland.