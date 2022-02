Dying Light 2: Neue Patches sollen 12 große Probleme angehen

Dying Light 2 wird nach dem Launch noch von so einigen Problemen geplagt. Wie geht es also nach dem Day-One-Patch weiter? Die Entwickler von Techland hüllen sich diesbezüglich nicht in Schweigen, sondern informieren ihre Spieler transparent über anstehende Updates und welche Probleme diese angehen sollen. Wir liefern euch einen Überblick.

Was kommende Patches richten sollen

Seit dem Launch am 4. Februar 2022 veröffentlichte Techland bereits diverse Hotfixes, um den vielen, vielen Spielern auf Steam einen möglichst reibungslosen Spielstart zu garantieren. Damit ist es aber noch nicht getan. Spieler auf Reddit und Co. berichten von weiteren Problemen und Stolpersteinen.

Deshalb hat Techland nun bekanntgegeben, welche Mängel von den nächsten Patches ins Visier genommen werden - und stolze 12 Stück sind besonders für PC-Spieler relevant. Dabei unterteilt der Entwickler in zwei Kategorien: Fixes, die schon finalisiert sind und damit bald ins Spiel implementiert werden, und Lösungen, an denen akut gearbeitet wird.

Fixes, die sehr bald aufschlagen dürften:

Verschiedene Game-Crashing-Bugs

Verschiedene Situationen, die Black Screens nach sich ziehen

Ein Bug, der Leichen beim Koop-Spielen dupliziert

Verbesserungen für DLSS

Ein Bug, durch den Spieler keine Waren verkaufen können

Fixes, an denen aktuell gearbeitet wird:

Verbesserung der Maus-Steuerung und freien Tastenbelegungen

Probleme, die zu einer Endlosschleife an Bildschirmtoden führten

Probleme, die den Fortschritt der Story blockierten

Die Möglichkeit, lokalisierte Texte bei englischer Synchronisierung zu verwenden

Die Möglichkeit, Backups für Spielstände zu erstellen

Zusätzliche Videoeinstellungen

Visuelle Bugs im Krankenhaus während der Markers of Plague -Quest

Was bei den Konsolen-Versionen überarbeitet wird

Natürlich ist Dying Light 2 nicht nur für den PC, sondern auch Konsolen wie die Playstation 5 und Xbox Series X/S erschienen. Die geplanten Änderungen entnehmt ihr den offiziellen Infografiken von Techland auf Twitter.

Einige dieser Probleme hatten nicht nur wir in unserem Test und Technik-Check angeprangert, viele Spieler störten sich ebenfalls daran. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich in den entsprechenden Artikeln oder Videos zu dem jeweiligen Thema.

Wie geht es mit Dying Light 2 weiter?

Solltet ihr aus der Spielzeit von Dying Light 2 schon jetzt das Maximum herausholen, könnt ihr guten Gewissens in die Zukunft blicken. Techland hat neben neuer Patches und Fixes bereits Pläne für zusätzlichen Content. Tatsächlich soll Dying Light 2 mindestens fünf Jahre lang mit neuen Inhalten unterstützt werden. Was aktuell zu DLCs und Addons bekannt ist, erfahrt ihr hier:

Welche Fixes oder Verbesserungen würdet ihr euch für Dying Light 2 wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!