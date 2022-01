Dying Light 2 Roadmap bis 2027: Diese Updates und DLCs erwarten euch

Das Entwicklerstudio Techland scheint ein Faible für Extreme zu haben. Vor wenigen Wochen sorgten die Entwickler von Dying Light 2 mit einem Tweet für große Aufregung über die angebliche Spielzeit von sagenhaften 500 Stunden. Wenig später folgte die Ankündigung des DLC-Plans: Das Zombie-Spiel soll nach Release mindestens fünf Jahre lang unterstützt und mit neuen Updates und Inhalten versorgt werden.

In einem Tweet stellten die Entwickler nun ihre erste Post-Launch Roadmap bis zum Juni 2022 vor. In unserem Artikel geben wir euch einen Überblick über die anstehenden Updates und DLCs. Wir halten diese Übersicht stets aktuell. Neue Infos zu Release-Terminen oder Details zu den Inhalten findet ihr in Zukunft ebenfalls hier.

Was erwartet euch bis Juni 2022?

4. Februar 2022: Release von Dying Light 2: Stay Human

In Deutschland erscheint der USK-18-Titel übrigens geschnitten. Mehr Infos zu der deutschen Version und allen Unterschieden zur Original-Fassung findet ihr hier:

Februar 2022 : Kostenloser DLC

Bereits wenige Wochen nach Release soll bereits der erste kostenlose DLC erscheinen, der »von den Fraktionen inspiriert« wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um zusätzliche Waffen und Outfits.

: Kostenloser DLC Bereits wenige Wochen nach Release soll bereits der erste kostenlose DLC erscheinen, der »von den Fraktionen inspiriert« wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um zusätzliche Waffen und Outfits. März 2022 : Herausforderungen

Für den Folgemonat ist ein erstes Set mit neuen Herausforderungen angekündigt. Dabei handelt es sich wohl, ähnlich wie im ersten Teil, um zusätzliche Aktivitäten, die ihr in der Open World erledigen könnt, um Belohnungen und Achievements freizuschalten.

: Herausforderungen Für den Folgemonat ist ein erstes Set mit neuen Herausforderungen angekündigt. Dabei handelt es sich wohl, ähnlich wie im ersten Teil, um zusätzliche Aktivitäten, die ihr in der Open World erledigen könnt, um Belohnungen und Achievements freizuschalten. April 2022 : Events

Im April startet die erste Event-Serie »Mutated Infected«. Bereits im ersten Teil fanden in regelmäßigen Abständen sogenannte Community-Events statt, bei denen neue Waffen oder Ausrüstung als Belohnung verdient werden konnten.

: Events Im April startet die erste Event-Serie »Mutated Infected«. Bereits im ersten Teil fanden in regelmäßigen Abständen sogenannte Community-Events statt, bei denen neue Waffen oder Ausrüstung als Belohnung verdient werden konnten. Mai 2022 : Herausforderungen

Wer auf noch mehr Open World-Aktivitäten hofft, muss nicht lange warten. Denn bereits im Mai erscheint das zweite Set mit neuen Herausforderungen.

: Herausforderungen Wer auf noch mehr Open World-Aktivitäten hofft, muss nicht lange warten. Denn bereits im Mai erscheint das zweite Set mit neuen Herausforderungen. Juni 2022: Story-DLC

Der erste große Story-DLC erscheint bereits diesen Sommer. Im Gegensatz zu den anderen Inhalten ist dieser kostenpflichtig. Wer sich allerdings für die Deluxe-Edition von Dying Light 2 entscheidet, erhält diesen Story-DLC ebenfalls kostenlos. In der Ultimate Edition ist auch der zweite Story-DLC enthalten, für den es noch kein Release-Datum gibt.

Wir konnten Dying Light 2 bereits drei Stunden lang anspielen. In unserer Video-Preview ziehen wir ein erstes Fazit:

Wie geht es mit Dying Light 2 danach weiter?

Zusammen mit der Post-Launch Roadmap geben die Entwickler auch einen ersten Ausblick auf kommende Inhalte, die in den nächsten fünf Jahren folgen sollen:

Zweiter kostenpflichtiger Story-DLC

Neue Waffen

Neue Gegner

Neue Geschichten

Neue Events

Neue kostenlose und kostenpflichtige DLCs

Crossplay für den Multiplayer-Modus ist zum Release noch nicht verfügbar. Die Entwickler haben diesen Punkt aber bereits auf dem Schirm und wollen sich nach dem Launch darauf konzentrieren, wie Lead Designer Tymon Smektala in einem Tweet verkündet.

Ob Dying Light 2 auf eurem PC läuft, verrät euch unser Artikel zu den Systemanforderungen des Zombie-Spiels. In unserem Übersichtsartikel haben wir außerdem alle Informationen zu Gameplay, Open World, Story und Multiplayer zusammengefasst. In ihrer Kolumne erklärt euch Kollegin Elena außerdem, warum sie jede Spielzeit-Diskussion bei Open Worlds sinnlos findet.