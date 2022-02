Dying Light 2 dominiert auf Steam in jeder Hinsicht

Beschreiben Sie Dominanz mit so wenigen Worten wie möglich. - Dying Light 2! So in etwa dürfte es in einer Quizshow zugehen, wenn man den Erfolg des Open-World-Zombiespiels auf Steam verdeutlichen wollen würde.

Denn auch drei Tage nach dem Release kann sich Dying Light 2 noch immer über beeindruckende Zahlen freuen. Nicht nur bei den Spielerzahlen schafft man es, auf der Valve-Plattform derzeit den Ton anzugeben. Auch in den wöchentlichen Top-Sellern macht sich das Spiel derart breit, dass es gleich sechs Mal in den Top-10 gelandet ist.

Was so toll an dem Spiel ist (und was eher weniger)? Das lest ihr euch am besten selber durch, nämlich in unserem umfangreichen Test:

149 29 Test Wir kamen für die Open World und blieben wegen der Story

So erfolgreich ist Dying Light 2 gestartet

Ein Blick auf SteamDB zeigt, dass die Spielerzahlen nicht nur äußerst hoch, sondern auch erfreulich stabil sind. Zwar reden wir hier nur von drei Tagen, aber vor allem in der jüngeren Vergangenheit kam es schon vor, dass die Kurve auch nach so kurzer Zeit schon steil abfiel, etwa bei Battlefield 2042, dass derzeit ohnehin um nichts anderes als das Überleben kämpft.

Dying Light 2 strotzt jedoch geradezu vor Vitalität, von den gammelnden Zombies mal abgesehen. Erst in den vergangenen 24 Stunden konnte man mit fast 275.000 gleichzeitig aktiven Spielern ein neues Allzeithoch erreichen. Zwar wird dieser Trend in den kommenden Wochen unweigerlich abflachen, dennoch dürfte der Entwickler Techland mit diesen Zahlen mehr als zufrieden sein.

Auch die Steam-Bestseller verdeutlichen die Dominanz von Dying Light 2. Denn ein Blick auf die wöchentlich erhobene Top-10 der meistverkauften Spiele zeigt, dass der Titel den schmackhaften Geldkuchen nicht gerne mit anderen Spielen teilt.

Ganz 6 von 10 Platzierungen gehen an Dying Light 2. Nur ebenfalls heiß erwartete Spiele wie Lost Ark oder Total War: Warhammer 3 finden zwischen all den Deluxe- und Ultimate-Editionen von Dying Light 2 einen Platz.

Und was sagen die Spieler?

Zahlen sind schön und gut, aber wir wollen auch Emotionen! Daher werfen wir doch einfach mal einen Blick in die Steam-Rezensionen, die Stand 7. Februar 2022 auf ein sehr positives Gesamtergebnis kommen - bei rund 32.000 abgegebenen Wertungen fallen etwas mehr als 26.000 Stück loben aus.

Was wird häufig gelobt? Vor allem das facettenreiche Gameplay mit dem Fokus auf Überleben kommt wenig überraschend gut an. Auch das flüssige Movement durch die Stadt via Parkour zählt zu den oft genannten Highlights.

Was wird öfters kritisiert? Einige Steam-User stören sich an der in ihren Augen eher seichten Story. Außerdem trüben vor allem technische Probleme das Gesamtbild. Hier sollen aber bereits in naher Zukunft viele Dinge gefixt werden:

21 1 Mehr zum Thema Dying Light 2: Neue Patches sollen 12 große Probleme angehen

Unter dem Strich lässt sich sagen, dass Dying Light 2 bereits jetzt zu den mehr als gelungenen Veröffentlichungen des Jahres 2022 zählen dürfte. Die Zeit der großen Open Worlds scheint also nach wie vor nicht abgelaufen zu sein.

Wenn ihr euch nun ebenfalls in die gefährliche Stadt Villedor begeben wollt, begleiten wir euch sogar! Zwar nicht im Koop, so viel Spaß uns das auch machen würde, aber dafür immerhin in Form von zahlreichen Guides, die ihr hier übersichtlich aufgelistet findet.

Zum Abschluss möchten wir aber natürlich auch eure Meinung hören. Wie viel Spaß habt ihr mit Dying Light 2? Welche Aspekte begeistern euch am meisten, welche strapazieren hingegen eure Nerven? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!