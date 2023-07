Dying Light 2 plant ein Crossover mit der wohl bekanntesten Zombie-Marke des Planeten

Mit dem Crossover zwischen zwei der größten Namen im Zombie-Genre wird für viele Fans ein absoluter Traum wahr.

Dying Light 2 hat mit seiner Roadmap ambitionierte Pläne für dieses und nächstes Jahr verkündet. Während wir auf das nächste große Story-DLC noch bis 2024 warten müssen, wird die Zeit bis dahin mit Events überbrückt. Offenbar kommt auf uns als Nächstes ein Crossover mit der wohl bekanntesten Zombie-Marke des Planeten zu: The Walking Dead.

Was beinhaltet das Event?

Via Twitter posteten die Entwickelnden einen Post samt Bild, der das Crossover-Event ankündigt. Auf dem Bild sehen wir den Dying Light 2 Charakter Vincenzo, der über dem Grab seines Vaters steht. Gehalten ist das Ganze im Stil der The-Walking-Dead-Comics. Charaktere wie Daryl Dixon solltet ihr also nicht erwarten, da dieser nur in der TV-Serie und nicht in der Comic-Vorlage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Informationen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dementsprechend wissen wir auch noch nicht, wann das Event startet, wie lange es dauern wird und welche Inhalte es bieten soll.

Mit dem Spiel Call of Juarez gab es bereits ein Crossover-Event, bei dem man exklusive Waffen, Ausrüstungen und Baupläne erspielen und kaufen konnte. Außerdem kann man seit dem vom Paraglider aus Dynamit auf die wandelnden Toten werfen. Voraussichtlich wird das The-Walking-Dead-Crossover ähnlich ablaufen und wir können vor allem exklusive Gegenstände erwarten. Bei uns erwarten euch hingegen interessante Beiträge, zum Beispiel diese:

Das Bild mit Vincenzo könnte darauf hindeuten, dass es auch eine oder mehrere neue Missionen geben wird, die sich um dessen Trauerbewältigung drehen. Eine weitere neue Gameplay-Mechanik ist in Anbetracht der kürzlichen Gameplay-Neuerungen unwahrscheinlich, wodurch Raum für ein zusätzliches Extra wäre.

Das würde zumindest ein wenig über die auf 2024 verschobene Story-Erweiterung hinwegtrösten. Drauf hoffen sollte man aber nicht, denn handelt sich um reine Spekulation!

Was erhofft ihr euch von dem Crossover zwischen Dying Light 2 und The Walking Dead? Was haltet ihr davon, dass es mit der Comic-Reihe und nicht mit der TV-Serie ist? Auf welche Crossover mit dem Parkour-Zombie-Spiel hättet ihr am meisten Lust? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!