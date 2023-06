Zombie-Survival-Hit 7 Days to Die hat plötzlich so viele Steam-Spieler wie nie, woran liegts?

7 Days to Die freut sich über so viele Spielerinnen und Spieler wie noch nie.

7 Days to Die ist auf Steam fast schon eine Institution: Vor fast zehn Jahren im Early Access veröffentlicht, befindet sich das Survivalspiel bis heute in Entwicklung. In den letzten Wochen stiegen die Spielerzahlen aber um mehr als das Doppelte an und 7 Days konnte so viele gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler wie nie zuvor verzeichnen. Der Grund dafür ist wohl ein riesiges, lang erwartetes Update.

Alpha 21 krempelt das Spiel um

Mit der noch experimentellen Version von Alpha 21 macht das Survivalspiel einen großen Schritt nach vorne. Das letzte große Update erschien mit Alpha 20 im Dezember 2021, dazwischen gab es nur kleinere Patches mit Bugfixes und weniger tiefgreifenden Neuerungen. Dementsprechend kehren mit Alpha 21 viele ehemalige Spielerinnen und Spieler zurück, um die Änderungen selbst zu erleben.

Das am 12. Juni 2023 veröffentlichte Update umfasst hunderte Verbesserungen, Bugfixes, neue Features, Inhalte und mehr. Die vollständigen Patch Notes haben wir für euch auf Seite 2, hier seht ihr eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

Zahlreiche neue und überarbeite Orte: In vorerstellten und zufällig generierten Karten findet ihr nun neue Orte, außerdem wurden existierende Häuser und Anlagen umfassend überarbeitet. Hunderte neue Assets wie Möbel, Architektur-Elemente, Fahrzeuge, Poster und mehr wurden hinzugefügt, um diese lebendiger zu gestalten.

Überarbeitete Crafting-Stationen: Schmieden, Werkbänke, Feuer und andere Crafting-Stationen wurden deutlich detaillierter gestaltet. Außerdem könnt ihr installierte Upgrades nun auch tatsächlich sehen.

Neue Türen: Ihr könnt zahlreiche neue Türen, darunter auch Doppeltüren bauen. Durch Löcher in beschädigten Türen könnt ihr nun auch schießen oder schlagen, um Gegner auf der anderen Seite zu treffen.

Überarbeitete Beute-Behältnisse: Kleinere Behältnisse, wie etwa Papier-Häufen verschwinden nun, wenn sie geleert wurden. Größere, wie etwa Schränke sind nach dem Plündern sichtbar geöffnet.

Schwierigkeitsanzeige: Betretet ihr ein neues Biom, wird euch nun dessen Schwierigkeit in Form von roten Totenschädeln angezeigt.

Verbesserte Welterstellung: Das Erstellen zufällig generierter Welten geht nun deutlich schneller. Gleichzeitig wurden zahlreiche Verbesserungen implementiert, die für mehr Glaubwürdigkeit sorgen sollen.

Überarbeitete Skills: Herstellbare Gegenstände werden nun in einem neuen Crafting-Skillsystem freigeschaltet. Vorhandene Skills wurden außerdem teilweise überarbeitet, Gleiches gilt für Perk-Bücher.

Technische Verbesserungen und Bugfixes: Zuletzt wurden natürlich auch viele Performance-Verbesserungen und Balancing-Änderungen implementiert, sowie zahlreiche Bugs beseitigt.

Das sind nur einige der wichtigsten Änderungen, die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Was haltet ihr von den vielen Änderungen in Alpha 21, und was findet ihr am spannendsten? Werdet ihr 7 Days to Die erneut spielen, oder es sogar zum ersten Mal mit dem neuen Update ausprobieren? Oder wartet ihr lieber, bis die Änderungen in die stabile Version von 7 Days implementiert werden? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!