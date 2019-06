Auf der E3 2019 hat Microsoft neues Material zu Halo: Infinite gezeigt, dem nunmehr sechsten Teil der Hauptreihe. Und zwar nicht zu knapp: Der Trailer ist fast sechs Minuten lang und verrät mehr über die Geschichte des Spiels. Ihr findet ihn am Ende der News.

Wenn ihr euch allerdings zu sehr darauf vertieft, verpasst ihr eine Überraschung, die Microsoft darin versteckt hat. An der Stelle, an der der Master Chief hochgefahren wird, seht ihr für einen kurzen Augenblick ein Interface mit Codezeilen.

Diese Zahlen und Buchstaben sind nichts anderes als Codes für den Xbox Game Pass, den Microsoft ebenfalls während der Pressekonferenz vorgestellt hat. Auf Twitter freuen sich nun einige wache Geister, die die Codes als erste eingelöst haben.

so we were messing about on the @Xbox E3 briefing when I saw some codes from the halo showcase and it turns out it was a code for 12 month xbox game pass ultimate subscription pic.twitter.com/3rmhm8lPWR