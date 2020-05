Electronic Arts ist schon in den vergangenen Jahren der E3 regelmäßig ferngeblieben. Doch während die Spielemesse dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie komplett ausfällt, findet das hauseigene Online-Event EA Play wie geplant statt - diesmal aber ausschließlich in digitaler Form.

Seit 2015 hat der Gaming-Gigant nicht mehr offiziell mit einer eigenen Pressekonferenz an der E3 teilgenommen und stattdessen, über mehrere Tage verteilt, die Welt mit seinen EA Play Events über alle Neuigkeiten zu seinen Spielen informiert.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs