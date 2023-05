EA Sports F1 23 will mit Story-Modus und neuen Online-Features an die Spitze rasen

Die gelben Reifen von F1 23 sollen wieder ein Jahr halten, bis die Spielereihe einen neuen Boxenstopp verpasst kriegt.

EA und Codemasters haben F1 23 angekündigt. Das an sich ist keine Überraschung, schließlich erscheint bereits seit 2010 jedes Jahr ein neues offizielles Spiel zur Formel 1 Weltmeisterschaft. Erscheinen wird der Raser am 16. Juni 2023 für PC, Xbox One / Series X/S sowie PlayStation 4 und 5.

Bevor die rote Ampel ausgeht und wir mit der News davonbrausen, schaut ihr euch am besten erst einmal den offiziellen Reveal-Trailer an:

Im Vorfeld gab es bereits einige Gerüchte, auf welche Änderungen und Neuerungen sich die virtuellen Hobbyraser unter uns in diesem Jahr freuen können. Für Gesprächsstoff unter den Fans dürfte diesmal vor allem die stark ausgebaute Online-Komponente namens F1 World sorgen. Aber der Reihe nach, beginnen wir mit einer anderen großen Neuerung.

Breaking Point 2

Was als offenes Geheimnis galt, ist jetzt bestätigt: Der Story-Modus kehrt erstmals seit F1 2021 zurück. Um das Comeback auch im Titel deutlich zu machen, lautet die diesjährige Geschichte Breaking Point 2 . Darin wird es vor allem um den fiktiven Rennstall Konnersport Butler F1 Racing Team und dessen Fahrer Devon Butler, der wahrscheinlich genauso unausstehlich sein wird wie in früheren Serienteilen.

Weitere Details zur Handlung gibt es noch nicht. Angesichts der Vorgänger können wir aber davon ausgehen, dass wieder mit jeder Menge Rennfahrer-Klischees gearbeitet wird, was zumindest für eine dichte Atmosphäre sorgen dürfte.

8:27 Ein neues Formel-1-Team wird enthüllt! EA Sports F1 23 läutet Comeback des Story-Modus ein

F1 World soll die Online-Aktivitäten auf ein neues Level heben

Bereits im Vorjahr gab es mit F1 Life eine Neuerung, die vielen Rennsport-Puristen nicht zugesagt hat. Dabei handelte es sich um eine Art Social Hub für euren Racing-Avatar, samt eigenem Wohnzimmer, Luxus-Sportwagen und Markenklamotten.

Dieses Jahr wird aus dem Life gleich eine ganze World . Denn mit F1 World wird es ab diesem Jahr auch ein neues Progressions-System geben. Das Prinzip ähnelt den Seasons von populären Online-Shootern. Auf der offiziellen Website heißt es:

Steige die ganze Saison über mit einem neuen Fortschrittssystem auf: Schließe Herausforderungen ab, kämpfe um Belohnungen, verdiene Upgrades und schnapp dir lebensechte F1-Lackierungen, -Anzüge und -Helme.

Ob F1 World mit diesem Konzept besser bei den Fans ankommt als F1 Life, bleibt abzuwarten. Zum Thema Mikrotransaktionen gibt es derzeit noch keine Informationen.

Sonst ein eher kleiner Boxenstopp?

War das schon alles? Na ja, fast. Ein paar Neuerungen konnten wir für euch noch zusammentragen. Es ist aber natürlich auch nicht auszuschließen, dass in den kommenden Wochen bis zum Release noch weitere Features enthüllt werden.

Neue Strecken: Mit Las Vegas und Qatar gesellen sich wie in der Realität auch in diesem Jahr gleich zwei neue Kurse zum Portfolio.

Mit Las Vegas und Qatar gesellen sich wie in der Realität auch in diesem Jahr gleich zwei neue Kurse zum Portfolio. Rote Flaggen: Wer die echte Formel 1 verfolgt, der weiß: Kaum fällt ein Blatt auf die Straße, gibt es eine rote Flagge. Um dieses Feeling authentisch rüberzubringen, dürft ihr euch in F1 23 nun ebenfalls auf Rennunterbrechungen freuen.

Wer die echte Formel 1 verfolgt, der weiß: Kaum fällt ein Blatt auf die Straße, gibt es eine rote Flagge. Um dieses Feeling authentisch rüberzubringen, dürft ihr euch in F1 23 nun ebenfalls auf Rennunterbrechungen freuen. 35-Prozent-Rennen: Zu den bisherigen Rennlängen gesellt sich nun eine weitere hinzu. Damit reagiert Codemasters auf einen lange bestehenden Wunsch vieler Fans, denen 25-Prozent-Rennen bislang oft zu kurz, 50-Prozent-Etappen hingegen zu lang waren.

Das war erst einmal alles zu EA Sports F1 23. Wie denkt ihr über die Änderung und Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger? Speziell zum neuen F1 World interessiert uns eure Meinung sehr! Reizt euch der Gedanke, durch freischaltbare Belohnungen über viele Monate hinweg zum Weiterspielen animiert zu werden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!