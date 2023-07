EA Sports FC 24: Erste Details zu Release und Beta zum FIFA-Nachfolger geleakt

Der Release von EA Sports FC 24 soll Ende September sein.

FIFA ist endgültig Geschichte. Nach 30 erfolgreichen Jahren erscheint das jährliche Fußballspiel von EA Sports dieses Jahr unter dem etwas sperrigen Namen EA Sports FC. Dank eines Leaks aus verlässlicher Quelle kennen wir nun handfeste Details zu Release, Editionen und Beta des FIFA-Nachfolgers.

Neue Details zum Release von EA Sports FC 24

Der Leak stammt von Dataminer Billbil-kun, der in der Vergangenheit mit seinen Infos stets ins Schwarze getroffen hatte. Zuletzt enthüllte er das Setting von Total War: Pharao eine Woche vor der offiziellen Ankündigung. Der Franzose liefert jetzt erste Fakten zum FIFA-Nachfolger.

Wann ist (angeblich) Release?

Laut Billbil-kun soll EA Sports FC 24 am 29. September 2023 erscheinen. Der Release fällt damit also in den gewohnten Zeitraum, in dem die FIFA-Titel die letzten Jahre erschienen sind.

Infos zu Beta und Early Access

Ebenfalls soll es wieder eine Early-Access-Phase geben, wenn man zu einer teueren Edition des Spiels greift. Diesmal soll der Frühzugang sogar eine ganze Woche betragen, wenn man sich die Ultimate Edition gönnt – in FIFA 23 waren es noch drei Tage.

Auch zur Beta, die bei FIFA bislang ausschließlich auf Xbox- und PlayStation-Konsolen stattgefunden hatte, gibt es erste Informationen. Der Dataminer Aggiornamenti Lumia will im System des Microsoft Stores die Downloadgröße der Beta entdeckt haben:

EA SPORTS FC24 Closed Beta (Xbox Series X) : 41.57 GB

: 41.57 GB EA SPORTS FC24 Closed Beta (Xbox One): 39.23 GB

Die Größe der PlayStation-Version und ob es dieses Jahr auch eine PC-Beta geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Was ihr sonst zum Ex-FIFA wissen solltet

Die Partnerschaft zwischen der FIFA und EA ist offiziell vorbei. FIFA-Präsident Gianni Infantino, der spätestens seit seinem fragwürdigen Auftritt während der WM in Katar als umstritten gilt, zeigte sich zuletzt aber kämpferisch.

Nachdem EA geweigert hatte, die angeblich geforderte Summe von einer Milliarde Euro für die Namensrechte zu zahlen, kündigte der Schweizer Großes an. Laut Martyn Ziegler, Chef-Sportreporter bei der britischen Zeitung The Times, soll nächstes Jahr ein eigenes FIFA-Videospiel von einem neuen Entwickler erscheinen, von dem Infantino schon jetzt überzeugt ist:

Das neue FIFA-Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste Videospiel für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden sehr bald Neuigkeiten dazu haben.

EA Sports FC wird weiterhin fast alle Lizenzen für Vereins- und Spielernamen haben, nur der Markenname FIFA fehlt. Wie wichtig dieser Name für die Verkäufe wirklich ist, werden wir wohl erst Ende September wissen.