Dass EA nach acht Jahren Abwesenheit auf Steam zurückkehrt, ist inzwischen Gewissheit - aber noch sind nicht alle Fragezeichen ausgeräumt. Eins der größten war ganz klar, ob das denn bedeutet, dass wir EAs Spiele dort auch ganz ohne den hauseigenen Launcher Origin starten können. Bei Ubisoft etwa ist Uplay Pflicht, selbst wenn man einen Titel in einem anderen Shop wie Steam oder dem Epic Store kauft. Bei Electronic Arts dagegen wird es wohl vom Spiel abhängen.

Apex Legends wird beispielsweise direkt über Steam laufen und Origin nicht vorraussetzen. Dies bestätigte ein Entwickler von Respawn auf Reddit. Er ging damit direkt auf Fan-Befürchtungen ein, dass selbst die Steam-Version noch einen Umweg über Origin nehmen wird.

Star Wars Jedi: Fallen Order wird dagegen auch auf Steam eine Origin-Anbindung erfordern. Die Store-Seite weist explizit darauf hin, dass der Dienst mit dem Spiel installiert wird und im Hintegrund laufen muss. Auch hier meldete sich allerdings ein EA-Vertreter auf Reddit zu Wort und erklärte, dass sich das künftig noch ändern könnte:

"Es wird aktuell vorausgesetzt, um das Spiel zu aktualisieren, aber wir wollen den ganzen Prozess so reibungslos wie möglich gestalten. Wir schauen uns langfristigere Lösungen an, die es so einfach wie möglich für Spieler machen werden, unsere Spiele auf Steam zu genießen. "