Echtes GTA-Restaurant strotzt vor Details - aber Rockstar macht es direkt wieder dicht

Ein inoffizielles GTA-Restaurant darf nicht wiedereröffnen.

Wer GTA kennt, kennt auch Cluckin’ Bell: Das Restaurant ist ein Parodie-Mix aus Taco Bell und KFC, serviert Hühnchen und hat sogar seinen eigenen Jingle. Viele hätten den Imbiss wohl auch gerne mal in Echt besucht und das ging sogar: 2022 eröffnete ein realer Cluckin’ Bell am Rande der San Diego Comic Con.

Auch dieses Jahr wollten die Veranstalter wieder in die detailgetreuen Kostüme schlüpfen und GTA-Fans anlocken, doch Take-Two Interactive hat das mit einer Unterlassungserklärung unterbunden. Das inoffizielle Restaurant verstößt gegen deren Markenrechte.

Rockstar macht Schluss mit dem Schnellrestaurant

Im realen Cluckin’ Bell hätte es all das gegeben, was ihr auch im Spiel vorfindet: Selbst die Schriftzüge auf den Getränkeflaschen entsprechen denen aus GTA San Andreas und Co.: rote Mülleimer mit Hahnenkamm, Mitarbeiter mit Hühnermasken, Gesucht-Aushängen, auf denen Trevor aus GTA 5 zu sehen ist und so weiter.

Wir gehen mal davon aus, dass die reale Version nicht zu Erektionsstörungen, Haarausfall, Herzkrankheiten, Gehirnschwund, Fettleibigkeit, Magengeschwüren, Blindheit oder Akne bei Jugendlichen geführt hätte – die Ingame-Verson übernimmt für all diese Nebenwirkungen ausdrücklich keine Haftung.

Allerdings werden wir es wohl nie sicher erfahren, denn Take-Two schickte eine Unterlassungsaufforderung an die Veranstalter, die daher 2023 nicht eröffnen konnten. Nach dem Erfolg 2022 wollten sie neben Cluckin’ Bell auch noch einen Burger Shot anbieten, ebenfalls ein ikonischer Imbiss aus der GTA-Reihe.

Das Restaurant verstieß wohl nicht nur gegen die Markenrechte von Take-Two, sondern das Unternehmen wird sich vermutlich auch Sorgen über eventuelle Rufschädigung gemacht haben, falls in so einem Restaurant etwas schiefgeht. Denn für Besucher war nicht direkt ersichtlich, dass es sich um ein inoffizielles Projekt handelt.

Würdet ihr ein echtes, detailgetreu umgesetztes Cluckin’ Bell besuchen? Oder einen Burger Shot? Oder vielleicht ein Restaurant aus einem ganz anderen Spiel als Grand Theft Auto, zum Beispiel die Taverne Cockatrice Inn aus The Witcher 3 oder Kinryu Ramen aus Yakuza? Schreibt uns eure Ideen!