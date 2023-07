Darstellerin genervt von zu vielen Fan-Anfragen wegen GTA 6: »Ich bin das gar nicht«

Mit Leslie Lluvet glauben Fans des Spiels die weibliche Hauptprotagonistin von GTA 6 enttarnt zu haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch wenig über das heißerwartete Grand Theft Auto 6 und viele der Informationen, stammen aus einem Leak von letztem Jahr. Die wenigen Hinweise, die wir haben, lassen Fans des Spiels allerdings Theorien aufstellen, welche Darstellerinnen und Darsteller Teil des Mega-Projektes sind. Besonders auf eine hat man sich eingeschossen, doch diese sagt: »Ich bin das gar nicht.«

Was ist passiert?

Im September 2022 gab es einen riesigen Daten-Leak, der Bilder aus der Produktion von GTA 6 zeigte. Deren Echtheit wurde später von Take Two Interactive bestätigt. Der Leak verrät unter anderem, dass es mindestens zwei Hauptcharaktere geben wird: Einen weiblichen und einen männlichen.

Das nutzten Fans als Anlass, das breite Feld potenzieller Darstellerinnen und Darsteller zu durchforsten. Viele von ihnen meinen nun die als Zenya aus Far Cry 6 bekannte Schauspielerin Leslie Lluvet als weibliche Hauptprotagonistin erkannt zu haben. Für sie bedeutete das ausschweifendes Nachrichten-Bombing via Social-Media. Über Instagram äußerte sie sich zu den Spekulationen und richtet sich vor allem an die Fans.

Ich werde mit Nachrichten über das kommende Grand-Theft-Auto-Spiel bombardiert. Ich bin das gar nicht. Ich bin Zenya von Far Cry 6. Leute, hört auf mir Nachrichten zu schicken.

Natürlich würde sie es niemals zugeben, wenn sie es tatsächlich wäre, weswegen ihr Statement dahingehend wenig aussagekräftig ist. Der wichtigere Teil ist, dass die Leute aufhören sollen, ihr Nachrichten zu schicken, da sie sich davon offensichtliche eingeschränkt und belästigt fühlt. Das muss unter allen Umständen ernst genommen und beherzigt werden.

Interessant ist noch, dass der Schauspieler Bryan Zampella immer wieder Anspielungen macht, als Schauspieler in das Spiel involviert zu sein. Da alles an GTA 6 strengstens geheim gehalten wird, kann man davon ausgehen, dass an diesen Anspielungen wenig dran ist.

Was glaubt ihr, welche Schauspieler in GTA 6 auftreten werden? Habt ihr vielleicht irgendwelche Wünsche? Was erhofft ihr euch von dem Spiel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!