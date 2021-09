eFootball 2022: Heute ist Release und es wird auf Steam sofort verrissen

Nachdem FIFA 22 sich als große Enttäuschung entpuppte und die niedrigste GameStar-Wertung in der Geschichte der Fußballserie bekam, ruhten bei vielen Spielern die Hoffnungen auf dem heute erschienenen eFootball 2022.

Der kostenlose Nachfolger zur Pro-Evolution-Soccer-Reihe will mit Next-Gen-Grafik in der Unreal Engine überzeugen und hat zahlreiche neue Gameplay-Änderungen spendiert bekommen. Allerdings zeichnet sich bereits wenige Stunden nach Release ab, dass Konami womöglich einen noch größeren Fehlschuss als EA produziert haben könnte.

Eigentlich hätte eFootball ein Hit werden sollen: Die Entwickler verzichteten 2020 darauf, den jährlichen PES-Teil zu veröffentlichen, um sich voll und ganz auf die nun veröffentlichte Next-Gen-Fassung zu konzentrieren.

Die Mühe scheint aktuell aber vergebens, denn eFootball wird von den Steam-Usern zum Release regelrecht in der Luft zerrissen: Nur wenige Stunden nach Release finden sich rund 4.000 Steam Reviews zum PES-Erben, von denen lediglich 9 Prozent positiv ausfallen.

Zwar gab es im Vorfeld bereits viel Kritik am neuen Geschäftsmodell, denn viele Spieler vermuteten hinter der Free2Play-Umstellung eine Fokussierung auf den Pay2Win-Modus und FIFA-Ultimate-Team-Konkurrenten MyTeam. Doch dieser ist bislang noch gar nicht spielbar.

Für die meiste Kritik sorgt aktuell deshalb das Gameplay selbst – eine Kategorie, in der viele PES-Jünger die japanische Fußballsimulation immer stärker als den großen EA-Konkurrenten sahen:

So schreibt etwa der selbsternannte Serienveteran Dennto:

Ich war immer ein großer Fan von PES und habe es immer als bestes Spiel gesehen, da das Gameplay für mich immer unerreicht war. Was aber eFootball 2022 bietet ist wirklich mit Abstand das schlechteste Fußballspiel, was ich je gezockt habe. (...) Auch als PES Veteran fühlt man sich so, als würde man das erste Mal ein Fußballspiel spielen. Nachdem ich es 3 Stunden gezockt habe fühlte ich mich wirklich einfach nur erschöpft. Erschöpft, weil es mental anstrengend zu spielen war/ist. Wenn in nächster Zeit nicht umfangreiche Patches kommen, die das Gameplay schon fast komplett auf den Kopf stellen, ist es das wohl mit eFootball für immer gewesen.

Auch Jannox ist langjähriger PES-Fan und komplett enttäuscht:

Auch Jinu is back sieht beim Gameplay riesige Mängel:

Eine bodenlose Frechheit was hier geboten wird. Ich als jahrelanger PES Fan kann ohne Scham behaupten, dass dies hier ein Rückschritt nie dagewesenen Ausmaßes ist. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Animations-Bugs oder Grafikfehlern, sondern das Gameplay was nun mal ein Spiel ausmacht. Immer dieses Grafik-Gehype über die letzten 10 Jahre, Grafik ist völlig überbewertet.



Ich möchte eine realistische Fußballsimulation die sich so anfühlt wie als würde ich am Wochenende Bundesliga schauen und selbst einen Spieler steuere. Die Grafik hat beim Vorgänger PES völlig ausgereicht und das Gameplay war und ist dieser Version um Längen überlegen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das solche gravierenden Dinge sich noch in dieser Version korrigieren lassen.



Spieler laufen mit dem Ball ins aus nach einer Flanke obwohl man gefühlt 1 Minute vorher schon in die Gegenrichtung steuert um den Ball vorm Aus zu retten. Die neue Rennen Funktion ist ein Witz und sieht völlig unreal aus. Wie Tzubasa Ozora, fehlt nur noch der Tigerschuss :-) Die Ballphysik ist so ***** wie noch nie. Wenn die Ballphysik bei Fifa 22 nicht noch unrealistischer wäre, würde ich jetzt sofort wieder zu Fifa wechseln.