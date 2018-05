Eidos Montreal - Drei Spiele in der Mache aber kein Deus Ex

Wie pcgamesn berichtet, hat Eidos Montreal aktuell drei große Projekte in der Pipeline. Doch nachdem Studio-Boss David Anfossi bereits bestätigt hatte, dass ein neues Deus Ex definitiv irgendwann aus Montreal kommen wird, folgt nun der Dämpfer. Ein neues Spiel aus der Reihe zählt nicht zum besagten Trio.

Im Grunde sind zwei der drei Spiele ohnehin bereits bekannt. Shadow of the Tomb Raider wird bereits im September dieses Jahres erscheinen und gemeinsam mit Crystal Dynamics arbeitet Eidos Montreal auch noch an einer Videospielumsetzung zu The Avengers.

Das dritte Spiel könnte Gerüchten zufolge Guardians of the Galaxy sein. Bisher bestätigt wurde das aber noch nicht. Anfossi verweigert zudem jeglichen Kommentar: »Ich kann darüber nicht sprechen, weil wir immer noch in einer sehr frühen Phase sind, in der wir das Produkt überhaupt erst definieren. Es ist aber definitiv Triple-A.«

Ein neues Deus Ex sei aktuell nicht möglich, auch wenn Eidos Montreal ein großes Studio sei, so Anfossi:

"Wir sind nun fast 500 Leute, aber wir haben auch drei Spiele parallel in Entwicklung. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Qualität ausliefern, die wir wollen. Dabei gibt es keine Kompromisse. Wenn die Zeit für Deus Ex da ist, ist sie da und dann werden wir es richtig machen."

Da der dritte Titel, egal ob Guardians of the Galaxy oder nicht, definitiv Triple-A wird, dürfte er den Großteil des Teams binden, der nicht mit Crystal Dynamics an The Avengers arbeitet. Deus Ex könnte nach der Auslieferung von Shadow of the Tomb Raider bestenfalls in die Konzeptphase einsteigen. Fans der Serie müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden.