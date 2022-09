Kostenlos bei Epic: Diesmal gibt es einen Action-Kracher in seiner besten Version geschenkt

Neue Woche, neue Gratisspiele bei Epic: Diesmal dürft ihr euch den Action-Kracher Shadow of the Tomb Raider kostenlos schnappen und für immer behalten. Aber auch das Adventure Submerged: Hidden Depths könnt ihr kostenfrei im Store abstauben. Zusätzlich gibt es Gratis-Inhalte für den Free2Play-Brawler Knockout City zum Herunterladen.

Die Inhalte sind vom 1. bis 8. September kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Wenn ihr euch die Spiele in diesem Zeitraum schnappt, gehören sie dauerhaft euch.

Aber auch geschenkte Spiele kosten Zeit. Deshalb geben wir euch hier alle Infos, die ihr braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen: Sind die Gratisspiele etwas für euch?

Das erwartet euch in Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider ist das furiose Finale der Lara-Croft-Reboot-Trilogie und ein echter Action-Kracher. Aber worum genau geht es eigentlich?

Nach den Ereignissen von Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider hat Lara Croft durch ihre unbedachten und von Rache getriebenen Taten die Apokalypse ausgelöst und die ganze Welt verdammt. Und nun muss sie diese Suppe wieder auslöffeln.

Shadow of the Tomb Raider spielt noch mehr als seine Reboot-Vorgänger mit ganz großen Emotionen und einem neuen Blick au die eigentlich altbekannte Action-Heldin. Aber neben der mitreißenden Story erwarten euch natürlich auch jede Menge Action, Rätsel, Erkundung und Schleichpassagen.

Für wen lohnt sich der Download?

Ihr bekommt Shadow of the Tomb Raider gerade in der Definitive Edition geschenkt, also inklusive aller sieben DLCs und aller zusätzlichen Waffen, Outfits und Fähigkeiten.

In unserem GameStar-Test hat Shadow of the Tomb Raider satte 91 Punkte und einen Platin-Award abgesahnt. So einen 30-40 Stunden Action-Blockbuster kann man sich gratis also absolut mal gönnen. Aber nicht wundern: Eventuell habt ihr Shadow of the Tomb Raider bereits in eurer Epic-Bibliothek, das Spiel wurde nämlich dort schon einmal verschenkt.

Solltet ihr die ersten beiden Teile verpasst haben, bietet Shadow of the Tomb Raider trotzdem noch sehr gute Unterhaltung. Auch wenn ihr vielleicht das ein oder andere Gerede über den Trinity-Orden nicht versteht - die Action macht dadurch nicht weniger Spaß.

Das erwartet euch in Submerged: Hidden Depths

Das zweite Gratisspiel fällt hingegen eher in die Kategorie Geheimtipp. Das Adventure Submerged: Hidden Depths ist die Fortsetzung von Submerged und lässt euch eine versunkene Welt voller Ruinen entdecken. Ihr bekommt ihr ein klassisches Erkundungs-Adventure, in dem ihr euch zu Fuß oder mit eurem Boot durch die liebevoll gestaltete Welt bewegt.

Submerged: Hidden Depths setzt dabei weder auf Kampf noch auf allzu komplizierte Rätsel, sondern will eine voll und ganz entspannende Erfahrung bieten.

Für wen lohnt sich der Download?

Während der erste Teil Submerged sich in unserem Test als ziemliche Enttäuschung entpuppte, gerade mal 30 Punkte wegen repetitivem Gameplay und lahmer Story einheimste und auch auf Metacritic nur eine Wertung von 56 schaffte, scheint der zweite Teil Submerged: Hidden Depths einiges gelernt zu haben. Der hat auf Metacritic immerhin eine Konsolenwertung von 72 eingefahren. Auf Steam bewerten die Spieler den Titel »sehr positiv«.

Wenn ihr anspruchsvolle Rätsel oder Action sucht, seid ihr hier aber nach wie vor nicht gut bedient. Für eine entspannende Erfahrung mit schöner Musik ist Submerged: Hidden Depths aber den kostenlosen Download wert.

Werdet ihr euch das aktuelle Epic-Geschenk zulegen? Oder habt ihr Shadow of the Tomb Raider oder Submerged: Hidden Depths vielleicht sogar bereits gespielt? Erzählt uns davon in den Kommentaren!