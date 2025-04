In der Post-Credit-Szene des Minecraft-Kinofilms steckt mehr, als man im ersten Moment denkt

Steve (Jack Black) lernt nicht nur Dawn (Danielle Brooks) und Garrett (Jason Momoa) kennen. Bildquelle: Warner Bros.

Den Namen Steve trägt Jack Black in Ein Minecraft Film nicht einfach so. Nein, so heißt der erste und jahrelang einzige Minecraft-Skin, mit dem damals alle Spieler gespielt haben. Bis heute ist Steve unverkennbar.

Inzwischen ist er aber längst nicht mehr allein. Mittlerweile gibt es acht weitere Skins und einer davon hat es tatsächlich in den Film geschafft.

Achtung! Der folgende Abschnitt kann Spuren von Spoilern zu Ein Minecraft Film enthalten.

Ein Minecraft-Skin kommt selten allein

Dürfen wir vorstellen: die ersten Minecraft-Skins Alex (links) und Steve (rechts).

Die Videospiel-Adaption endet damit, dass Steve (Jack Black) in die Realität zurückkehrt. In der Post-Credit-Szene steht er nach Jahren in der Klötzchenwelt wieder vor seiner eigenen Haustür. Doch da wohnt mittlerweile schon wieder jemand Neues - nämlich Alex. Erfahrene Minecraft-Spieler dürften jetzt hellhörig werden.

Denn Alex ist der erste weibliche Minecraft-Skin, der 2014 für das Spiel veröffentlicht wurde. Bis dahin konnten Spielerinnen und Spieler standardmäßig nur als Steve die Welt erkunden. (Aktuell sind es neun Standard-Skins: Steve, Alex, Ari, Kai, Noor, Sunny, Zuri, Efe und Makena.)

Was genau bedeutet die Szene? Steve sucht sein altes Zuhause aber nicht ohne Grund auf, denn dort befindet sich immer noch eine Truhe mit äußerst wertvollem Inhalt. Als Alex ihm die Tür öffnet, fragt sie sofort nach der Kiste und die beiden verschwinden im Inneren der Wohnung.

Es sieht ganz danach aus, als hätte man sich hier bereits Gedanken zu einem möglichen zweiten Teil gemacht. Das Aufeinandertreffen und das Gespräch über die Box könnten Hinweise darauf sein. Vielleicht verbindet Alex und Steve die Leidenschaft für Spiele und sie landen gemeinsam in der Klötzchenwelt.

2:28 Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Autoplay

Wie wahrscheinlich ist eine Fortsetzung?

Ein zweiter Film ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Denn in erster Linie muss der Blockbuster auch an den Kinokassen überzeugen.

Ein Minecraft Film hat ein geschätztes Budget von 150 Millionen US-Dollar (ohne Marketing-Kosten) und müsste schätzungsweise mindestens das Doppelte einnehmen (via The Hollywood Reporter). Das Startwochenende ist dabei entscheidend und zeigt, wie groß das Interesse wirklich ist. Das steht aktuell noch bevor.

Sollte das Projekt für Warner Bros. ein Erfolg sein, steht einer neuen Geschichte aber wohl theoretisch nichts im Wege. Bis dahin heißt es aber erst einmal: Abwarten.

Falls ihr noch überlegt, ob sich ein Besuch in eurem liebsten Lichtspielhaus lohnt: Unserem Entertainment-Experte Vali konnte Ein Minecraft Film den ein oder anderen Schmunzler entlocken. Uneingeschränkt empfehlen kann er ihn aber nicht. Mehr dazu erfahrt ihr in seiner spoilerfreien Filmkritik.

Während ihr in eurem Kinosessel versinkt und genüsslich Popcorn nascht, sitzt Jack Black vermutlich gerade vor dem PC und zockt Minecraft. Denn dank seines Schauspiel-Jobs hat der 55-jährige Darsteller eine Obsession für das Videospiel entwickelt. Wie viele Stunden er bereits mit Craften verbracht hat, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.