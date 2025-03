Jack Black ist jetzt Minecraft-Profi: Dank des Kinofilms ist der Schauspieler tief im Videospiel versunken

Jack Black spielt im neuen Minecraft-Film die Rolle von Spiel-Protagonist Steve. (Bild: Warner Bros.)

In anderthalb Wochen ist es soweit, dann läuft der mit Spannung und Skepsis gleichermaßen erwartete Minecraft-Film endlich in den deutschen Kinos an. Nur anhand der Trailer war bisher nicht abzusehen, ob der Film auf den Erfolg des zugrundeliegenden Videospiels aufbauen kann, oder - wie schon die jüngste Borderlands-Verfilmung - ein Flop wird.

Eine gigantische Fan-Basis hat das Klötzchenspiel zumindest bereits. Und auch im Hinblick auf die Besetzung kann der Minecraft-Film durchaus mit Stars auftrumpfen: Neben Jason Momoa (Game of Thrones) ist auch der bekannte amerikanische Sänger und Komiker Jack Black mit am Start. Er wird im Film die Rolle von Minecraft-Held Steve spielen. Ihr wisst schon, der mit dem blauen T-Shirt.

2:28 Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Wie das US-Magazin Variety nun berichtet, hat Black während der Dreharbeiten zum Film offenbar eine ganz eigene Obsession für das Klötzchenspiel entwickelt und mehr als 100 Stunden in Minecraft verbracht.

Torfi Frans Ólafsson, Senior Director für Eigene Inhalte beim Minecraft-Entwickler Mojang verriet im Variety-Interview, dass das Studio für das Filmteam eigene Server und Konsolen zum Minecraft spielen bereitgestellt hat.

Black habe sich sehr engagiert in seine Rolle als Steve einfinden wollen und sei dabei zu einem passionierten Minecraft-Spieler geworden - vielleicht sogar ein bisschen zu passioniert, denn Black sammelte rasch die meiste Spielzeit im ganzen Team.

Er war völlig manisch, hortete Zeug in den Minen und suchte nach Lapislazuli, weil er den Klang mochte. Er hat immer wieder gesagt: Kann ich im Film über Lapislazuli sprechen? − Torfi Frans Ólafsson, Mojang

Ob Jack Blacks Charakter im Film wirklich über Lapislazuli reden durfte, erfahrt ihr ab dem 3. April. Dann startet der Film in den deutschen Kinos. Zumindest mit Minecraft dürfte sich der Schauspieler nun aber bestens auskennen. Den Trailer und weitere News zum Sanbox-Spiel haben wir euch in der obigen Box verlinkt.

Übrigens sollte Black ursprünglich eine ganz andere Rolle im Minecraft-Film spielen: Statt Spieleheld Steve war Black zunächst für eine Rolle als sprechendes Schwein vorgesehen; das hat Mojang-Manager Ólafsson ebenfalls im Variety-Interview verraten.