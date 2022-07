Eines der schrägsten Open-World-Spiele ist gerade kostenlos - aber der Weg dahin ist kompliziert

Maneater ist schon ein besonderes Spiel. Wie oft sieht man auch einen menschenfressenden Hai? Okay, in den Medien doch recht häufig. Aber dieses blutrünstige Monster selbst zu verkörpern, das ist seltener der Fall. Ihr könnt euch jetzt kostenlos einen Steam-Key zu dem etwas anderen Open-World-Spiel sichern – der Aufwand ist aber verhältnismäßig hoch.

Was steckt hinter Maneater?

Der Titel des Spiels verrät es uns eigentlich schon: Wir sollen unseren absoluten Urinstinkten folgen und Menschen verspeisen - dass Haie in der Realität alles andere als Menschenfresser sind, ist in dem Fall irrelevant.

Um aber den Zweibeinern gewachsen zu sein, fehlt es uns am Anfang noch an Größe und Kraft. Wir zerfleischen also lieber zuerst Schildkröten, Fische und andere Unterwasserbewohner. Kleinvieh macht aber eben auch Mist und so wachsen wir mit jeder Mahlzeit ein wenig mehr, können uns aufleveln und früher oder später stärkeren Zielen widmen.

Jedoch müssen wir uns vor Jägern in Acht nehmen, die wollen uns nämlich bei vielen verspeisten Menschen schon bald an den Kraken. Um ausreichend geschützt zu sein, können wir beispielsweise Knochenflossen für mehr Panzerung anlegen oder unseren Verdauungstrakt verbessern.

Da das Spielprinzip trotz dieser Upgrades schnell repetitiv wird, ist Maneater sicher kein Titel, von dem ihr viele Tage und Wochen Spielspaß erwarten könnt. Für ein paar unterhaltsame Stunden ist dieses etwas andere Open-World-Spiel aber sicher zu haben.

Wie ihr Maneater kostenlos bekommt

Die Aktion ist von der Hardware- und E-Sport-Firma SteelSeries. Neben der Verwaltung einiger Top-Teams verkaufen sie Hardware-Produkte und haben auch eine App für Ingame-Aufnahmen und Hardware-Konfiguration. Diese App werdet ihr auch brauchen, um Maneater kostenlos zu bekommen.

So geht’s:

Ihr müsst zuerst die SteelSeries GG App herunterladen und euch einen Account erstellen, falls ihr noch keinen besitzt.

In der App könnt ihr von der Hauptseite aus zum Reiter »Giveaways« klicken. Dort könnt ihr bei Maneater dann auf »Get Key« drücken. Nach wenigen Sekunden solltet ihr daraufhin einen Steam-Key angezeigt bekommen.

Bei Steam könnt ihr in der Bibliothek links unten auf »Spiel hinzufügen« und anschließend auf »Ein Produkt bei Steam aktivieren« klicken. Folgt den Anweisungen, gebt euren Spiele-Key ein und schon könnt ihr auf Menschenjagd gehen.

Werdet ihr euch das bissige Spiel durch diese Aktion schnappen oder ist euch der Aufwand mit Download und Account-Anmeldung nicht wert? Schreibt es uns in die Kommentare!