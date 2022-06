Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

Leute, ihr habt’s geschafft! Eine weitere anstrengende Woche ist erfolgreich überstanden – und als Belohnung gibt’s nicht nur haufenweise coole Trailer und spannende Weltpremieren vom Summer Games Fest, sondern auch eine ganze Menge kostenlose Spiele bei Steam und Epic.

Wie immer gilt: Einige Titel könnt ihr für immer behalten, bei anderen ist der Zugang zeitlich begrenzt. Also nutzt die Chance und werft einen Blick in unsere Liste!

Highlight der Woche: Maneater

Genre: Open-World-Action | Entwickler: Tripwire | Release: 22. Mai 2020 | Kostenlos abrufbar bis: 16. Juni

Oh, oh, here she comes - watch out, boy, she'll chew you up . Na, wer kennt es noch? In Maneater spielt ihr den wohl furchteinflößendsten Meeresbewohner seit Baby Shark. Als riesiger Bullenhai streift ihr durch die Open World, schnappt euch Menschen, zerfleischt sie und verspeist alle möglichen Arten von Fischen und Wassergetier. Schließlich steht ihr hier unumstritten an der Spitze der Nahrungskette.

Natürlich lebt das Spiel von seinem schwarzen Humor und absurden Mengen an Blut, aber hinter Maneater versteckt sich ein chaotisches und überraschend cooles Actionspiel mit Rollenspielelementen. Ihr könnt euren Hai aufleveln und verschiedene Arten von Builds probieren, die sich alle unterschiedlich spielen.

Ob diese Trash-Perle aber wirklich eure Zeit wert sein könnte, erfahrt ihr in unserem Test:

Dead by Daylight

Genre: Multiplayer-Action | Entwickler: Behavior | Release: 22. Mai 2020 | Kostenlos abrufbar bis: 16. Juni

Dead by Daylight hat schon einige Jährchen auf dem Buckel, bleibt aber unter Multiplayer-Fans extrem beliebt. In den Abendstunden, wenn es sich besonders gut gruselt, sind aktuell immer rund 50.000 Spieler online. Wer diesen Dauerbrenner bislang noch nicht ausprobiert hat, bekommt dieses Wochende erneut die Chance dazu.

Vor den rund 15-minütigen Partien könnt ihr euch aussuchen, in welche Rolle ihr schlüpfen wollt: Entweder macht ihr als eiskalter Killer Jagd auf vier Überlebende oder kämpft als eben diese ums Überleben.

Nach Jahren kontinuierlicher Updates steht mittlerweile eine enorme Anzahl an verschiedenen Charakteren zur Verfügung. Darunter finden sich zahlreiche alte Bekannte aus Horrorfilmen – etwa Michael Myers (Halloween), Ghostface (Scream), Freddy Krüger (Nightmare on Elm Street) oder Pinhead (Hellraiser). Aber auch Freunde von Horrorspielen bekommen mit Pyramid Head (Silent Hill) oder Nemesis (Resident Evil) genug geboten.

Trotz des durchaus gruseligen Settings ist Dead by Daylight kein klassisches Horrorspiel – was genau euch erwartet und warum das so faszinierend ist, lest ihr in folgender Kolumne:

Weitere kostenlose Spiele

Street Fighter 2: Während die Fighting-Game-Welt gerade über Street Fighter 6 spricht, bekommt ihr den SNES-Klassiker kostenlos auf Steam.

The Anacrusis: Der Koop-Shooter für vier Spieler erinnert in vielerlei Hinsicht an Left4Dead. Statt Zombies schießt ihr hier aber Aliens an Bord eines verlassenen Raumschiffs über den Haufen.

Tell Me Why: Zur Feier des Pride Months könnt ihr euch dieses mitreißende Singleplayer-Abenteuer des Life-is-Strange-Studios sichern.

Und noch mehr kostenlose Spiele

Ihr könnt nicht genug von kostenlosen Spielen bekommen und besitzt ein Amazon Prime-Abonnement? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Prime-Spiele für den Monat Juni werfen: Prime Gaming verschenkt wieder einige hochkarätige Titel, darunter das bisher beste Far Cry-Spiel.

Dazu kommen einige neue Free2Play-Titel, die ihr ausprobieren könnt: Seit dieser Woche ist etwa der Survival-Shooter The Cycle: Frontier spielbar und im Epic Store findet ihr den äußerst coolen Charaktereditor zum neuen Saints Row, in dem man problemlos mehrere Stunden herumexperimentieren kann.