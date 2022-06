Gratis bei Epic: Vorsicht, bissig! Das neue Spielegeschenk ist eine echte Trash-Perle

Wisst ihr, was noch besser ist als ein Donnerstag mit spannenden Spieleankündigungen? Ein Donnerstag mit spannenden Spieleankündigungen und noch einem Gratis-Spiel obendrauf! Wie jede Woche lohnt sich ein Blick in den Epic Store, wo diesmal das Spiel Maneater verschenkt wird.

Worum geht's? Wer könnte damit Spaß haben? Diese und noch weitere Fragen beantworten wir euch wie gehabt im Laufe der folgenden Absätze. Wenn ihr hingegen erst einmal den Download starten möchtet, befördert euch ein Klick auf die Aktionsseite, wo ihr euch das Spiel für lau sichern könnt - aber nicht vergessen, danach zurückzukommen!

Bis wann ist das Angebot gültig? Wie immer verschenkt Epic das Spiel ganze sieben Tage lang. Ihr habt also bis zum 16. Juni 2022 um 16:59 Uhr Zeit, Maneater eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Maneater

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blindside Interactive | Release: 22.05.2020

Haie sind echt verkannte Tiere. Sie schwimmen friedlich durch's Meer, spielen Verstecken im Algendschungel, helfen Nemo bei der Suche nach seinem Vater und ab und zu werden hilflose Urlauber verspeist.

Der letzte Punkt sei gelogen und ein gemeines Vorurteil? Das stimmt zwar in der Realität, trifft aber definitiv nicht auf Maneater zu! Denn hier schlüpft ihr in die Haut eines sehr hungrigen Hais, dessen größtes Hobby das Überfallen von Touristen-Booten ist. Aber moment, zu Beginn des Spiels fangt ihr deutlich kleiner an - als Baby-Hai, um genau zu sein.

Als Killerhai-Nachwuchs müsst ihr zunächst Jagd auf kleine Fische, Schildkröten und anderes Meeresgetier machen, um stärker zu werden und zu wachsen. Im Spiel macht sich euer Fortschritt durch Levelaufstiege bemerkbar, die eure Attribute Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit verbessern. Und spätestens in der Hai-Pubertät könnt ihr euch dann endlich einem waschechten Boss stellen, diesen besiegen und Upgrades freischalten.

Diese Upgrades können Knochenflossen für mehr Panzerung oder Elektrozähne sein, die eure Gegner lähmen. Alternativ könnt ihr auch eure passiven Attibute pimpen, etwa durch ein verbessertes ... Verdauungssystem.

Maneater - Screenshots des Hai-Rollenspiels ansehen

Habt ihr euch euer Beißer-Diplom verdient, geht es endlich auf die Jagd nach menschlicher Beute. Ihr könnt zum Beispiel Fischerboote versenken und die über Bord gegangenen Angler in- und auswendig kennenlernen. Wenn die Menschen nicht zu euch kommen wollen, könnt ihr euren massigen Körper auch einfach mal an Land schmeißen und dort wild herumzappeln, die Sonne genießen und Touris anknabbern.

Doch Obacht, es wird nicht lange dauern, bis schwer bewaffnete Jäger im Anmarsch sind. Bis ihr gegen die bestehen könnt, müsst ihr erst mal weiter wachsen und euer Hail in der Flucht suchen!

Ihr merkt: Maneater ist alles andere als realistisch, dafür aber umso spaßiger. Zumindest, wenn ihr keine tiefgehende Spielerfahrung samt packender Handlung und komplexem Gameplay erwartet. Wer einfach nur mal Lust auf einen kurzweiligen Tauchgang samt Menschensnacks hat, sollte Maneater eine Chance geben.

Wer noch unsicher ist, kann sich natürlich auch zunächst noch unseren Test durchlesen:

123 11 Maneater im Test Wie viel Spaß macht Open-World-Chaos aus der Hai-Perspektive?

Ist Maneater etwas für euch oder hättet ihr lieber einen anderen Titel? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Spiel gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!