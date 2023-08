Weil ein Fan schwer krank ist, wird eine ganze MMO-Community mobilisiert

Die Final-Fantasy-14-Community hat mal wieder ihre Nettigkeit unter Beweis gestellt.

Es gibt MMO-Communitys, die als sehr toxisch gelten. Aber einige Online-Titel sind sogar dafür bekannt, dass ihre Spielerschaft äußerst nett und umgänglich ist. Dazu zählt auch Final Fantasy 14. Das MMO hat kürzlich das alljährliche große Fan-Festival veranstaltet, diesmal in Las Vegas.

Ein Fan konnte dem Festival nicht beiwohnen. Der Grund: Er musste sich aufgrund der Folgen eines Schlaganfalls einer Herz-Operation unterziehen. Dieser traurige Umstand löste eine rührende Aktion in der FF14-Community aus.

Viel Beistand, keine Spenden

Der Spieler mit dem Ingame-Namen Illowolf Coriome bereist seit vielen Jahren den Leviathan-Server. Erst zwei Wochen vor dem Beginn des Fan-Festivals erlitt er einen Schlaganfall. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, musste er sich kurz darauf auch einer Herz-OP unterziehen.

Von diesem traurigen Schicksal bekam der Streamer llamatodd Wind. Er verfasste kurzerhand bei X (ja, es fühlt sich seltsam an) einen äh…Xeet?, in dem er dazu aufruft, dem betroffenen Fan mit aufmunternden Worten beizustehen. Möglich wird das ganz über den Link zur Website von Illowolf Coriome.

Der Streamer handelt aus gutem Grund: llamatodd selbst wurde ebenfalls in der Vergangenheit das Opfer eines Schlaganfalls und weiß daher nur zu gut, wie schrecklich diese Situation für Betroffene ist.

Eine finanzielle Unterstützung soll Illowolf laut eines Berichts der Website Dexerto ausgeschlagen haben. Spenden in Form von Websites wie GoFundMe wolle er demnach nicht, um andere Spieler damit nicht zu belasten.

Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Freut ihr euch darüber, dass es solche netten Communitys in Online-Spielen noch gibt? Seid ihr gar selbst Teil der Final-Fantasy-Gemeinde und könnt diese Umgangsformen aus eigener Erfahrung bestätigen? Was war in euren Augen die netteste Community, in der ihr bislang aktiv wart? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!