Final Fantasy 14: In der neuen Erweiterung Dawntrail geht's in die Ferien

Das MMO Final Fantasy 14 wächst weiter und kündigt auf dem FanFest 2023 in Las Vegas zum 10-jährigen Jubiläum das mittlerweile fünfte Addon an, das den Namen Dawntrail trägt. Es führt die Fans in den Westen der MMORPG-Welt, in die Neue Welt: nach Tural.

In dem Trailer, der auf dem FanFest in Las Vegas gezeigt wurde, sieht man die bekannten Charaktere, die die Spieler seit vielen Jahren begleiten. Die gemeinsamen Reise durch die mittlerweile riesige Story von FF14 geht also weiter.

Das genaue Release-Datum ist noch unbekannt, aber das Release-Fenster wurde auf den Sommer 2024 gelegt.

2:29 Final Fantasy 14: Erster Blick auf die neue Erweiterung Dawntrail

FF14 kommt auf die Xbox

Eine der größten Ankündigungen des FanFests war die Xbox-Version des Spiels. 4 Jahre nach dem Versprechen des Xbox-CEOs Phil Spencer, FF14 auch auf die Microsoft-Konsole zu bringen, wird das Versprechen erfüllt.

Auf der Xbox wird FF14 den 4K-Modus unterstützen und auch für die Series S verfügbar ein. Das Release-Fenster wurde auf den Frühling 2024 gelegt. Die offene Beta startet während des Patch-Zyklus 6.5.

Die Xbox-Version wird uneingeschränktes Crossplay unterstützen. Alle FF14-Spielerinnen und Spieler können weiterhin alle auf gemeinsamen gemischten Servern spielen.

Gleichzeitig erhöht FF14 die Grenzen der kostenlosen Testversion noch weiter. Die zweite Erweiterung Stormblood wird ebenfalls kostenlos spielbar sein.

Die besten Ferien, die unser Held haben könnte

Nachdem ihr die Welt ein halbes Dutzend Mal gerettet habt, geht’s in dem neuen Addon in die Ferien . Zusammen geht ihr mit euren Freunden auf die Suche nach der legendären Stadt aus Gold. Doch die Gefährten werden sich in zwei rivalisierende Gruppen aufteilen.

Das Addon greift den Geist des Abenteuers auf, der den Spielercharakter definiert. Die Geschichte eröffnet ein neues Kapitel in MMORPG, nachdem die Hydaelyn-Zodiark-Saga mit Endwalker abgeschlossen wurde.

Der Direktor und Produzent Naoki Yoshida beschrieb es mit den Worten: Wir wollten dem Krieger des Lichts die besten Ferien geben, die unser Held haben könnte.

Der Spielercharakter geht auf ein neues Abenteuer.

Neue Gebiete, neue Inhalte, viel zu entdecken

Die neue, aktualisierte Karte der Welt zeigt neue Kontinente, die jenseits des westlichen Ozeans liegen. Bisher ist dort nur ein Gebiet aufgedeckt, das den Namen Tural trägt. Dem Trailer nach zu urteilen, handelt es sich um die Heimat der Amal Ja, des Stammes, der in den Gebieten um La Noscea verbreitet sind.

Die erste bekannte Stadt heißt Yok Tural und ist vom Stil her an die mittelamerikanischen Völker wie Azteken oder Maya angelehnt. Die Bewohner dieser Nation leben im Einklang mit der Natur, weswegen es dort kein Magitek gibt.

Der Stil des neuen Addons erinnert an die mittelamerikanischen Hochkulturen

Yok Tural ist eine Hafenstadt, in der viele Händler ihre Geschäfte führen und in der viele Kulturen zusammenfließen.

Außerhalb der Stadt befindet sich Urqopacha, ein weiteres neues Gebiet. Es ist ein Gebirge, in dessen Felsen sich verschiedene Stämme niedergelassen haben und ihre Siedlungen in die Felsen gebaut haben.

Ein weiteres neues Gebiet ist Yak T’el, das man mit einem Flugschiff erreichen kann. Es ist aufgeteilt in ein Boden- und ein Luftgebiet.

In jedem neuen Addon trafen die Spielercharaktere neue Völker, die zu ihren Verbündeten werden konnten. In Tarul sind es die Pelupelu, ein Volk kleiner Leute, die sehr gewieft sind, Handel treiben und gutes Alkohol herstellen.

Final-Fantasy-Kenner werden in den Pelupelu schnell den Charakter Tobli aus FF10-2 erkennen

Content zum Release

Neuerungen im Gameplay bring das Addon in erster Linie durch die Erhöhung des maximalen Levels von 90 auf 100 und die damit verbundenen neuen Fähigkeiten für alle Jobs. Die Sammler und Handwerker sind davon ebenfalls betroffen.

Es wird außerdem mehrere neue Jobs (Klassen) geben, die allerdings noch geheim bleiben. Die Fans müssen sich bis zum nächsten FanFest gedulden. Es ist aber bekannt, dass einer davon Nahkämpfer ist und der andere ein Magier. Alle Jobs und Klassen werden neue Rüstungssets erhalten.

Es wird eine Reihe neuer Dungeons geben, die die Fans traditionellerweise beim Leveln und während der Hauptstory bestreiten werden. Die Spieler können sich außerdem auf folgende Inhalte freuen:

Neue Variant Dungeons

Neue 24-Mann-Raids

Neue 8-Man-Raids in normal und episch

Neue Ultimate Raids für die Hardcore-Spieler

Valigarmanda ist eine der neuen Gefahren, die in der Neuen Welt lauern

Nachdem positiven Feedback zu dem Inselparadies kündigte Direktor Yoshida außerdem an, dass es weitere Inhalte von dem Typ geben wird. Details hat er allerdings noch keine verraten.

PvP-Fans dürfen sich ebenfalls auf Updates freuen. Alle Modi werden neue Maps erhalten, allen voran Rival Wings und Frontlines. Weitere Updates betreffen Inhalte wie:

Blaumagier

Abenteuer von Hildibrand

Tiefes Gewölbe

Gold Saucer

Ein neues Feature ist außerdem das Strategy Board, auf dem die Spieler ingame die oft komplexen Raid- und Prüfungskämpfe aufbereiten und besprechen kann.

Das Feature befindet sich noch in Entwicklung. Der erste Screenshot zeigt aber eine Übersicht, die vielen Raidern von Seiten für Raiding-Tools bekannt vorkommen.

Mit dem Addon Dawntrail kommt auch der erste grafische Upgrade zu FFXIV. Das Ziel war eine allgemeine Verbesserung der Grafikqualität, wobei besonders viel Mühe darauf gelegt wurde, das Aussehen der Spielercharaktere nicht zu stark verändert wird.

Verbessert wurden unter anderem die Qualität der Schatten, der Reflexionen, der Materialien, der Auflösung und der Texturen. In dem Video unten könnt ihr eine Reihe von Vergleichen sehen, wobei betont wurde, dass nicht alle Rüstungs-Sets bis zum Launch von 7.0 fertig werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Während der Keynotes auf dem FanFest erklärte Yoshida, dass das Team dank des grafischen Updates viel mehr Details und Gegenstände auf die Map platzieren konnten.

Weitere Upgrades werden im Laufe des Updates 7.0 folgen und das Team wird die fehlenden Rüstungen und NPCs nach und nach liefern.

Parallel zu den grafischen Updates werden auch System-seitige Updates veröffentlicht. Das Farbsystem für die Ausrüstung wurde umgearbeitet und wird es den Spielern ermöglichen, zwei einem Ausrüstungsgegenstand zwei verschiedene Farben zuzuordnen.

Es wird außerdem ein neuer Gear-Slot eingeführt, der das gleichzeitige Tragen von Brillen und Hüten ermöglicht. Die Brillen werden allerdings nicht wie Rüstung behandelt, sondern sind rein kosmetisch. Sie verbrauchen keinen Platz und werden auch keine Statuswerte erhöhen.

Das große Abenteuer führt neben dem dichten Dschungel auch in düsteres Gebirge

Die letzte Systemänderung ist die Erhöhung der maximalen Menge der Möbel im Housing. Zwar konnte Direktor Yoshida nicht versprechen, dass das Update direkt mit dem Addon online geht, aber das Team arbeitet bereits dran.

Neue Systemanforderungen

Die ganzen Updates wirken sich natürlich auf die Hardware aus, weswegen die Mindestanforderung leicht erhöht werden. Die PS4-Spieler brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, das System wird weiterhin unterstützt.

Die neuen Mindestanforderungen lauten:

Windows 10 oder 11 (64 Bit)

CPU: Intel Core i7-6700 oder höher

Memory: 8 GB

Speicherplatz: 140 GB oder mehr

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 oder höher. AMD Radeon R 480

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 oder höher. AMD Radeon RX 480 oder höher

Auflösung: 1280x720

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung? Werdet ihr das MMORPG nun ausprobieren, da es auch auf der Xbox erscheint und die kostenlose Testversion um Stormblood erweitert wird? Was sind eure Vermutungen bezüglich der neuen Jobs? Verratet es uns in den Kommentaren.