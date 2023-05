Eines der schönsten Aufbauspiele 2023 könnt ihr schon vor Release kostenlos ausprobieren

Laysara: Summit Kingdom sieht beeindruckend aus und nutzt ein ungewöhnliches Szenario.

Das Wochenende ist fast und wartet zumindest im südlichen Teil Deutschlands mit perfektem Gaming-Wetter auf: Falls ihr euch noch nicht sicher seid, in welches Spiel ihr euch an einem verregneten Samstagnachmittag vertiefen wollt, haben wir für die Aufbaufans unter euch eine Idee: Warum schaut ihr nicht mal in die Demo von Laysara: Summit Kingdom rein?

Was ist Laysara: Summit Kingdom?

Das Aufbauspiel zeichnet sich auf den ersten Blick durch zwei Qualitäten aus: Es hat einerseits einen stimmigen Grafikstil und beeindruckt mit detaillierten Städten. Andererseits nimmt sich Laysara ein Szenario vor, dass es wohl so noch nie gab. Ihr errichtet eure Stadt nämlich an den steilen Hängen eines Berges, der mitten im Hochgebirge liegt. Wie beeindruckend das aussieht, zeigt euch der Trailer:

1:52 Laysara: Summit Kingdom wird eine Städtebau-Sim mit dramatisch guter Aussicht

Wie genau der Aufbau von Städten funktioniert, und welche besonderen Herausforderungen auf uns warten, erklären die Entwickler bereits auf Steam:

Drei Bevölkerungsschichten: Wie für Aufbauspiele üblich, siedeln sich in eurer Stadt verschiedene Bevölkerungsschichten an, die von den Kulturen in Tibet, Nepal und Bhutan inspiriert sind.

Warentransport: Im unwegsamen Gelände ist der Transport von Baumaterial und Vorräten eine große Herausforderung. Zu diesem Zweck errichtet Straßen, Brücken und Aufzüge, die mit der Zeit verbessert werden können.

Monument: Habt ihr alle Herausforderungen gemeistert, bleibt noch das Errichten eines großen Tempels auf dem Gipfel des Berges. Dazu müsst ihr eine Route sichern, über die dann gewaltige Mengen an Baumaterial transportiert werden können.

Lawinen: Die wohl größte Gefahr für eure Stadt sind Lawinen, die mühelos ganze Straßenzüge unter sich begraben können. Ihr könnt euch aber gegen die Schneemassen wappnen, indem ihr natürliche Barrieren durch Aufforstung schafft, Wälle errichtet, oder die Lawinen vorzeitig auslöst.

Jeder Berg ist anders: Mal habt ihr viel Platz für den Ackerbau, mal müsst ihr euren Lebensunterhalt mit dem Schürfen nach Erz verdienen. Mängel können durch den Aufbau von Handelsrouten ausgeglichen werden.

Das Aufbauspiel könnt ihr nun endlich auch selbst ausprobieren, und zwar noch vor Release als kostenlose Demo auf Steam. Schon m vergangenen Jahr hat unsere Aufbau-Expertin Géraldine den ungewöhnlichen Titel für sich entdeckt. Sie macht sich echte Hoffnungen, dass Laysara sie mal wieder richtig fesseln könnte.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Laysara: Summit Kingdom? Habt ihr den Titel bereits früher entdeckt und freut ihr euch nun, die Demo anspielen zu können? Oder hattet ihr bisher noch nicht von dem Aufbauspiel gehört und probiert es nun aus? Auf welches Aufbauspiel freut ihr euch 2023 am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare!