96 Prozent positiv auf Steam: Eines der schönsten Jump&Runs überhaupt kostet gerade 6 Euro

Wenn Eulen nicht ohnehin schon große Augen machen würden, dann aber jetzt. Ori and the Will of the Wisps ist auf Steam deutlich reduziert.

Bezaubernd ist wohl eines der Worte, die es am besten beschreiben. Ori and the Will of the Wisps hat nicht nur einen Zungenbrecher als Namen, es hat auch einige Spielerherzen gebrochen – aber auf die gute, nicht auf die frustrierende Art und Weise. Aktuell kostet das malerische Meisterwerk auf Steam kaum mehr als einen Döner.

Wobei der Vergleich eines Döners dem Spiel eigentlich nicht gerecht wird – Ori ist eher mit einer kleinen, wunderschönen Delikatesse zu vergleichen – es soll nicht lange satt machen, schmeckt aber unverschämt gut. Sogar so gut, dass es auf unserem Platz 5 der besten Xbox-Series-Spiele ruht!

1:00 Ori and the Will of the Wisps verschoben, neuer Trailer zum Trost

Um was geht’s in Ori and the Will of the Whisps

Hierbei handelt es sich um den Nachfolger des ebenso atmosphärischen Ori and the Blind Forest. Als kleines, leuchtendes Waldwesen müsst ihr euch durch 2D-Welten schlagen, während euch einige monströse Bosse an den Kragen wollen. In klassischer Jump&Run-Manier flitzt ihr also durch die bunten Level, in Will of the Whisps unterstützt euch dabei noch eine freundliche Eule.

Vorwürfe gegen Moon Studios Dem Entwickler Moon Studios wird in einem Bericht von GamesBeat eine toxische Arbeitsatmosphäre, geprägt von Sexismus, Rassismus und Mobbing vorgeworfen. Dies führte offenbar auch dazu, dass Microsoft die Zusammenarbeit mit dem Studio im Jahr 2022 einstellte. Mehr Informationen findet ihr in unserem Artikel.

Als wäre der Stil des Spiels nicht schon beeindruckend genug, begleitet euch dann auch noch der gefühlvolle Soundtrack durch die emotionale Reise eurer kleinen Hauptfigur.

Die Spieler zeigen sich begeistert – Will of the Wisps wurde auf Steam über 100.000 mal bewertet, stolze 96 Prozent davon sind positiv. Der Vorgänger ist mit 95 Prozent nur knapp dahinter. Falls ihr den übrigens auch noch nicht gespielt habt, gibt’s den gerade auch billiger: Für 5 Euro (um 75 Prozent reduziert) könnt ihr euch den Erstling holen.

Habt ihr die Ori-Spiele schon in eurer Steam-Bibliothek oder werdet ihr bei dem Angebot nun zuschlagen? Wenn ihr sie aber schon gespielt habt: Gefällt euch The Blind Forest oder Will oft he Wisps besser? Und habt ihr den Soundtrack auch auf dem Handy abgespeichert oder bin ich da ganz allein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!