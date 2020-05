Seit inzwischen zehn Jahren warten wir auf ein neues Prince of Persia, denn der letzte Ableger der Serie war tatsächlich Die vergessene Zeit von 2010. Nun kamen vor Kurzem Gerüchte auf, dass der persische Prinz bald ein Comeback bekommen könnte. Bevor das soweit ist, müssen wir aber nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen: Denn wir alle haben ein Prince of Persia übersehen.

Denn bereits seit acht Jahren liegt auf Youtube ein Video mit geleaktem Gameplay-Footage aus einem eingestellten Prince of Persia mit dem Untertitel »Redemption«. Das drei Minuten lange Video könnt ihr euch oberhalb dieser Zeilen hier selbst anschauen.

In den Gameplay-Szenen sehen wir den Prinzen von Persien mit ungewohnt kurzem Haar seine gewohnt flüssigen Kampf-Manöver durchführen. Mit schnellen Rollen, Säbel-Hieben und auch einigen Zeitstopp-Spezialattacken kämpft er sich durch eine Stadt, die gerade von einem gigantischen, mehrköpfigen und Tentakel-schwingenden Monster angegriffen wird.

Der ehemalige Ubisoft-Entwickler Jonathan Cooper hat via Twitter bestätigt, dass die Szenen aus Prince of Persia Redemption einen geplanten, aber niemals veröffentlichten Serien-Teil zeigen. Letzten Endes hätte das Gameplay dann als Inspiration für Assassin's Creed 3 gedient.

Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay. https://t.co/U9cy7v4fNp