Einsam im Skandalspiel: Ein einzelner Steam-User bleibt standhaft und spielt jeden Tag The Day Before

Die einzigen Freunde, die dieser Spieler in The Day Before hat, sind Zombies und fast genauso leblose NPCs.

Er hat Durchhaltevermögen, das muss man ihm lassen: Von einst 38.000 Spielern ist nur noch einer übrig, der sich regelmäßig bei The Day Before einloggt. Es dauert aber nur noch wenige Tage, bis selbst er dem Zombiespiel Lebewohl sagen muss - dann schließen nämlich die Server.

Einsam und allein in The Day Before

Bereits an Heiligabend loggten sich nur noch zwei Spieler ein, genauso wie am 26. Dezember und am 2. Januar. Zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag bis zum 17. Januar, also dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, war ansonsten stets nur ein Spieler online. Das geht aus der Statistik von SteamDB hervor:

Sehr viel weiter auf den Bodensatz kann man hier nicht kommen. Auch an den Tagen, wo die grüne Linie unterbrochen ist, zeigt SteamDB übrigens einen Spieler an.

Genauso unklar ist, wer dieser ominöse Steam-User ist: Ein treuer Fan, der durch die menschenleeren Straßen von New Fortune City wandert? Ein Spieler, der sich nur zum Spaß einloggt und dann gar nicht spielt? Oder doch einer der Entwickler, der seine eigene Kreation unter die Lupe nimmt? Das bleibt wohl ein ewiges Geheimnis.

Da die Server aber am Montag, den 22. Januar, ihre Pforten schließen werden, muss auch er wohl seine Abenteuer zu Ende bringen. Dank zweier Modder gibt es aber einen Lichtblick für den Unbekannten: Eine inoffizielle Offline-Version von The Day Before soll erscheinen, um das Chaos für die Nachwelt zu erhalten.

2:58 So leer fühlt sich The Day Before an, wenn man allein unterwegs ist

Was ist passiert?

Das verrufene Spiel hat schon kurz nach Release am 7. Dezember das Ende verkündet, obwohl es zuvor noch eines der meistgewünschten Titel auf Steam war. Mittlerweile kriegen sogar alle Spieler ihr Geld zurück, das sie für The Day Before ausgegeben haben.

Gründe gab es haufenweise, neben zahlreichen Bugs und enormer Server-Probleme haben die Entwickler vor allem mit dem angegebenen Genre ins Klo gegriffen - das versprochene Survival-MMO mit Open World ist letztlich ein Extraction-Shooter geworden.

Was vermutet ihr, wer der mysteriöse User ist? Rechnet ihr mit einem Entwickler oder steckt da wirklich ein sturer Spieler dahinter, der The Day Before einfach nicht hinter sich lassen möchte? Schreibt es in die Kommentare!