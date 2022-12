Elden Ring: Kostenloser DLC angekündigt, Colloseum-Update erscheint schon heute

Elden Ring bekommt einen kostenlosen DLC, der schon am 7. Dezember 2022 erscheint. Es handelt sich um ein Multiplayer-Update, das Kolosseum-Arenen in der Spielwelt eröffnet, in denen sich Spieler gegenseitig bekämpfen dürfen. Wer Elden Ring besitzt, kann das Update einfach herunterladen und direkt losstarten - Details zur Release-Uhrzeit oder der Download-Größe gibt es aber noch nicht.

Im Trailer bekommt ihr einen Einblick: Die Kolosseum-Arenen warten in Limgrave, Leyndell und Caelid mit mehreren PvP-Modi, in denen ihr euer Geschick auf die Probe stellen könnt.

1:08 Elden Ring: Kostenloser Kolloseum-DLC im Trailer - hier steht PvP im Mittelpunkt!

Noch sind die handfesten Infos rar gesät, allerdings verrät die YouTube-Beschreibung schon ein paar Details zu dem kostenlosen DLC für Elden Ring. So wurden bislang drei PvP-Modi erwähnt:

Duels: Duelle zwischen zwei Spielern.

Duelle zwischen zwei Spielern. Free for Alls: Vermutlich eine Art Deathmatch, in denen jeder gegen jeden kämpft.

Vermutlich eine Art Deathmatch, in denen jeder gegen jeden kämpft. Team Fights: Vermutlich eine Art Team Deathmatch, in denen zwei Spielergruppen gegeneinander antreten.

Die Formulierung von Entwickler From Software lässt Raum für weitere Modi. Bislang sind die aber nicht bekannt. Aber es dauert ja nicht mehr lange, bis Spieler das Kolosseum-Update selbst ausprobieren können. Und vielleicht war die PvP-Ankündigung nur ein Teil der Neuigkeiten, die zu Elden Ring in der Pipeline sind ...

Bekommt Elden Ring noch mehr DLCs?

Gerüchte und Spekulationen um kostenpflichtige Erweiterungen für Elden Ring halten sich seit Monaten hartnäckig. Indes ist der Journalist Jason Schreier der Auffassung, dass auf den Game Awards größere Ankündigungen zu Elden Ring folgen könnten. Er glaubt an einen weiteren DLC, der noch diese Woche auf den Game Awards 2022 enthüllt werden könnte:

Warum ist die Prognose so spannend? Schreier gehört zu den bekanntesten Spielejournalisten, da er als sehr gut vernetzt gilt und regelmäßig durch zahlreiche Insider-Informationen auffällt. Ob er bereits mehr zu einem geplanten weiteren Addon für Elden Ring weiß, bleibt zwar unklar, sein Kommentar lässt Fans von Elden Ring aber zumindest aufhorchen.

Wir wollten von euch wissen, welche Bosse euch in Elden Ring die meisten Nerven gekostet haben. Im Video schaut ihr das Ergebnis:

Wann kann ich die Game Awards 2022 verfolgen? Die Game Awards finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 9. Dezember 2022 ab 01:30 Uhr, statt. Wir werden in einer Sonderschicht live von der Show berichten. Ihr erfahrt also auf GameStar.de, falls es eine neue Ankündigung zu Elden Ring geben sollte.

Was haltet ihr vom PvP-Update? Könnt ihr euch das Soulslike gut als Kampfspiel gegen andere Spieler vorstellen oder sind euch die Bosse schon knallhart genug? Schreibt es gerne in die Kommentare!