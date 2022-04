Was könnte ein DLC für Elden Ring bringen? Während sich die offizielle Stelle dazu ausschweigt, finden Fans immer mehr Hinweise, wo die Fahrt in Zukunft hingehen könnte. Einer der spannendsten Ansätze steckt mitten in der Spielwelt.

Die Zwischenlande sind grundsätzlich organisch aufgebaut. Interessante Orte und Städte sind unsymmetrisch verteilt, sodass man eigentlich keine Muster erkennen kann. Aber die Göttlichen Türme lassen ein klares System erkennen, was Spieler zu einer vielversprechenden Theorie führt.

Wir warnen euch sicherheitshalber vor leichten Spoilern, was die Spielwelt von Elden Ring betrifft. Wenn ihr die Karte lieber selbst aufdecken möchtet, lest an dieser Stelle nicht weiter.

Gern könnt ihr euch unser Testvideo zum neuen Meisterwerk von From Software anschauen:

Zentriert auf einen mysteriösen Schleier

Die Göttlichen Türme ragen in den Hauptgebieten von Elden Ring empor. Fans in sozialen Medien haben nun den Mittelpunkt zwischen den Türmen ermittelt. Sie kommen auf einen Punkt, der auf der Karte von Elden Ring von Wolken verdeckt ist. Handelt es sich um ein neues Gebiet, etwa für einen zukünftigen DLC? So lautet zumindest die Theorie der Fans.

Die Anordnung ist wirklich bemerkenswert, zumal der Schleier in der Mitte durch nichts gelüftet werden kann. Wir könnten uns an dieser Stelle eine Insel oder ein ähnliches neues Gebiet für einen DLC vorstellen.

Bislang scheint aber nichts an dieser Stelle zu sein. Ein Spieler trickste sich nämlich an den Ort und fand dort genau das vor: ein großes Nichts. Ein Loch. Ohne Inhalt.

Es ist schwer vorstellbar, dass From Software die Spielwelt von Elden Ring so gestaltet, ohne etwas im Hinterkopf zu haben. Ob aber ein DLC dort stattfindet oder sich hier ein Überbleibsel von unfertigen Inhalten befindet, muss jetzt die Zeit zeigen. Spannend ist die Theorie allemal.

Welche neuen Inhalte wir uns in DLCs für Elden Ring wünschen, haben wir bereits festgehalten.

