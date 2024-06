»Würde das Spiel kaputt machen« - Elden-Ring-Chef findet klare Worte, wieso das Spiel nicht leichter sein sollte

Wie schon bei Elden Ring gibt es bei Shadow of the Erdtree Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad.

Wie schon das Hauptspiel ist auch der DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring eine echte Herausforderung. Das »Scheitern« gehört bei Spielen von Entwickler FromSoftware zum Konzept - und die Diskussion um den Schwierigkeitsgrad hat eine genauso lange Tradition.

Im Interview mit dem britischen Guardian erklärt Game Director und Studio-Chef Hidetaka Miyazaki, warum auch Shadow of the Erdtree nicht einfacher geworden ist.

3:19 Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Hier ist der Release-Trailer zum höchstbewerteten DLC der Welt

Erfolgserlebnisse

Laut Miyazaki ist der hohe Schwierigkeitsgrad ein fundamentaler Teil der Spielerfahrung. Er glaubt nicht, dass Elden Ring so viel erreicht hätte, wenn sie es »einfacher« gemacht hätten. Konkret sagt er dazu:

»Wenn wir wirklich wollten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, könnten wir einfach den Schwierigkeitsgrad immer weiter herunterschrauben. Aber das war nicht der richtige Ansatz.«

Für den Studio-Chef wäre ein weniger schweres Spiel der falsche Weg. Er sieht darin folgendes Problem:

»Hätten wir diesen Ansatz gewählt, glaube ich nicht, dass das Spiel so geworden wäre, wie es ist, denn das Erfolgserlebnis, das die Spieler beim Überwinden dieser Hürden haben, ist ein so grundlegender Teil des Erlebnisses. Den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben, würde dem Spiel diese Freude nehmen - was in meinen Augen das Spiel kaputt machen würde.«

Für Miyazaki steht fest, dass Elden Ring ohne die schweren Herausforderungen keinen Spaß machen würde. Einige Spieler sehen das jedoch anders.

Kritik auf Steam

In den Steam-Rezensionen stürzte Shadow of the Ertree nach dem Release ziemlich ab. Zwar ist der Schwierigkeitsgrad nicht der einzige, aber dennoch ein häufig genannter Kritikpunkt.

Die Bosse werden als »übertrieben aggressiv« bezeichnet und auch die vielen Partikeleffekte seien ein Problem.

Eure Meinung ist gefragt

Wie steht ihr zum Thema Schwierigkeitsgrad in Shadow of the Erdtree und auch anderen Spielen von FromSoftware?

Das Thema des Schwierigkeitsgrades beschäftigt die Community schon seit dem Release von Demon's Souls vor 15 Jahren und zieht sich durch Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und natürlich auch Elden Ring. Laut Hidetaka Miyazaki wäre es zwar möglich, das Spiel zugänglicher zu machen, doch er vertritt die Meinung, dass eben nicht die ganze Welt in der Lage sein muss, Elden Ring und Co. spielen zu können.