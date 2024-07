Elden Ring: Spieler besiegt den schlimmsten Boss nur mit Steinen - Community feiert den Höhlenmensch-Build

Messmer ist ein neuer Boss in Shadow of the Erdtree und findet in einem Höhlenmensch, der mit Steinen wirft, seinen Meister.

In Shadow of the Erdtree kommt nun wie auch bei Elden Ring im Jahr 2022 die Zeit, in der sich Spieler versuchen darin zu überbieten, wer unter möglichst schwierigen Bedingungen doch noch siegreich über einen Boss triumphieren kann.

Das folgende Beispiel betrifft Messmer den Pfähler und ein paar simple Steine. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, seid an dieser Stelle gewarnt, im Folgenden sind Szenen des Bosskampfes zu sehen.

Stein schlägt Schlange

Der Bosskampf gegen Messmer gehört zum Pflichtprogramm des DLC. Außerdem ist die Figur sehr prominent in Trailern und Artworks vertreten, dass also der Poster Boy von Shadow of the Erdtree mit ein paar Steinen verprügelt wird, ist fast schon etwas erniedrigend. Aber seht selbst:

Der Charakter von Reddit-Nutzer SaxSlaveGael ist Level 150 und setzt bei den Attributen auf Kraft, Kondition und Stärke. Allerdings trägt er nur ein paar Stofffetzen als Rüstung.

Das Aussehen und die Bewaffnung aus der Steinzeit lassen einige Nutzer unter dem Beitrag vom Höhlenmensch-Build sprechen.

Die Steine selbst sind eigentlich eine Crafting-Ressource für die Hefty Rock Pots und können nahe der Rivermouth Cave gefarmt werden. Als Verbrauchsgegenstand ausgerüstet, kann ein Charakter 999 von ihnen tragen.

Um Messmer zu besiegen, braucht es aber nur 36 der Steine, denn mit jedem Treffer verursachen sie 1.111 Schaden. Der Boss selbst hat knapp 39.000 Lebenspunkte.

Community feiert den Höhlenmenschen

Zwar ist Spartitan der Meinung, das sei »der dümmste Build, den ich je gesehen habe« fügt aber hinzu, dass er ihn einfach klasse findet. FrostyTheColdBoi meint nur: »Du machst die Vorfahren Ehre, Befleckter.«

Reddit-Nutzer joeyo1423 fragt sich, warum er so viel Zeit mit dem Aufwerten von Waffen und dem Entwickeln von Builds verschwendet, wenn die größte Waffe aller Zeiten doch einfach ein nobler Stein ist.

Messmers großen Schwäche ist also »Schere, Stein, Papier«. Wenn ihr damit fertig seid, alle Bosse mit einem Stein zu erschlagen, schaut im oberhalb verlinkten Guide nach, was ihr mit ihren Echos anfangen könnt. Falls ihr sehen wollt, wie jemand Elden Ring mit nur einer Hand bezwingt, haben wir auch einen interessanten Artikel in der Box für euch verlinkt.