»Ich hatte Gänsehaut« - Inoffizieller Anime zu Elden Ring begeistert die Fans

Unter dem Banner des YouTube-Kanals Steins Alter haben sich zahlreiche Kreative zusammengefunden, um aus FromSoftwares Rollenspiel Elden Ring einen Anime zu machen.

Im ersten kurzen Trailer, der vor wenigen Tagen hochgeladen wurde, gibt es gleich sechs Bosse aus Hauptspiel und DLC zu sehen. Viele Fans sind bereits jetzt begeistert.

Anime-Adaption von Elden Ring

Der Clip dauert zwar nur 50 Sekunden, aber es sind bereits der Animations-Stil, mehrere Bosse und einige ihrer Stimmen zu hören.

Die gezeigten Bosse sind Maliketh, Radagon, Mohg, Miquella, Malenia und Messmer. Allerdings ist von Miquella nur der Arm zu sehen und das wie auch im Spiel in seinem Kokon in Mohgwyns Palast.

Dort befindet sich bekanntermaßen auch der Eingang zum DLC Shadow of the Erdtree, der durch Messmer ebenfalls im Trailer vertreten ist. Im finalen Video wird also auch die Erweiterung eine Rolle spielen.

Erscheinen soll der Anime dann im Herbst 2024 und eine Länge von etwa fünf Minuten haben. Laut der Patreon-Seite, über die das Team um Unterstützung für ihre Arbeit bittet, arbeiten etwa 100 Künstler an dem Projekt.

Fans sind begeistert

Unter dem YouTube-Video gibt es viel Lob für das Fan-Projekt. Hier sind die Kommentare einiger Nutzer:

Ich hatte Gänsehaut. Das sieht unglaublich aus. @NeoBreezer

Die Zeichner sind so talentiert, verdammt. @barrytooth4306

Ein Meisterwerk liegt vor uns. Deswegen preiset die Macher. @rookie9028

»Ich bin Perfektionist«

Unter einem Beitrag auf X mit dem Trailer erklärt der führende Kopf hinter Steins Alter, dass die Qualität des Trailers nicht die finale Version widerspiegelt.

In dem Thread wird außerdem enthüllt, dass die 5-Minuten-Episode einer vollständigen Adaption zum »Kickstart« verhelfen soll, über die weiteren Pläne für das Projekt wird allerdings nichts verraten.

Es gibt übrigens auch Gerüchte um eine offizielle Film- oder Serien-Adaption zu Elden Ring. Der bekannte Fantasy-Autor George R. R. Martin, der die Hintergrundgeschichte und Welt des Rollenspiels mitentwickelt hat, ließ sich kürzlich zu einer Andeutung verleiten. Mehr dazu erfahrt ihr im oberhalb verlinkten Artikel.

Wie gefällt euch das Fan-Projekt? Würdet ihr Elden Ring gerne als Anime sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.