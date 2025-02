Elder Scrolls 6: Wer jetzt tief in die Tasche greift, könnte Teil des Rollenspiels werden

Für Elder Scrolls 6 kann ein Fan seinen eigenen NPC gestalten, wenn er bei einer Auktion gewinnt.

Wahrscheinlich werden noch mehrere Jahre vergehen, bis wir zum ersten Mal einen Fuß in die Welt von The Elder Scrolls 6 setzen können. Doch genau ein Fan hat jetzt schon die Gelegenheit, ein Teil des Rollenspiels zu werden und einen NPC für die Fantasy-Welt zu erschaffen.

Allerdings wird das so einige Septime kosten: Denn Bethesda versteigert den Auftritt in Elder Scrolls 6 und spendet den Erlös an einen guten Zweck.

Was steckt hinter der Aktion?

Beworben wurde das Ganze kürzlich vom offiziellen Twitter-Account der Bethesda Game Studios. Die Entwickler arbeiten dafür mit der Make-A-Wish-Foundation zusammen, einer international tätigen, gemeinnützigen Organisation. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerstkranken Kindern kostenlos ihren größten Wunsch zu erfüllen und wird durch Spenden finanziert.

Diese Spenden werden häufig durch die Versteigerung von Wertsachen oder Erlebnissen gesammelt, wie auch im Fall von The Elder Scrolls 6. Wer die Auktion gewinnt, darf mit Bethesda zusammenarbeiten, um einen NPC für das nächste große Rollenspiel des Entwicklers zu erschaffen.

Wollt ihr mitmachen, solltet ihr allerdings über eine Menge Geld verfügen. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei etwa 11.000 US-Dollar und die Auktion läuft noch für mehrere Tage.

0:36 Zu The Elder Scrolls 6 gibt es bis heute nur diesen kurzen Teaser zu sehen

Nicht der erste Fan-Auftritt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Skyrim-Entwickler einen Fan in einem ihrer Spiele verewigen. In Fallout 4 könnt ihr etwa in der Erweiterung Nuka World einen Charakter namens Evan treffen und mit ihm eine kurze Unterhaltung führen.

Dahinter steckt allerdings eine traurige Geschichte: Denn Evan ist auch der Name eines Fallout-Fans, der kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung verstorben war. Sein Bruder, ebenfalls ein ein großer Fan, hatte auf Reddit geteilt, wie ihm Fallout 4 bei der Verarbeitung seines Verlusts geholfen hatte. Daraufhin hatten die Entwickler beschlossen, Evan im Spiel auftreten zu lassen.

Welchen großen Wunsch das Geld erfüllt, das ein passionierter Fan für seinen eigenen Elder-Scrolls-NPC bezahlen wird, werden wir wohl nie erfahren. Aber wenn The Elder Scrolls 6 in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft erscheint, können wir vielleicht die Figur entdecken, die es auf diese Weise in das Rollenspiel geschafft hat.