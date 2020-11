Elder Scrolls Online: Double-XP-, Ressourcen- und Gold-Event in ganz Tamriel

In The Elder Scrolls Online laufen noch bis zum 16. November um 16 Uhr die Erforscher-Feierlichkeiten in der gesamten Spielwelt, bei denen ihr mehr Erfahrungspunkte, Ressourcen und auch Gold bekommt. Wir fassen alle wichtigen Informationen zusammen.

Was gibt es beim Event?

Die Veranstaltung liefert keine besonderen Quests, Errungenschaften oder Sammlerstücke, sondern konzentriert sich voll und ganz darauf, euch einfach mehr Belohnungen für die üblichen Aktivitäten zu geben. Das wirkt sich auf die folgenden drei Punkte aus:

Doppelte Ressourcen: Ihr bekommt mehr Erträge beim Sammeln von Ressourcen, mit der Ausnahme vom Angeln.

Ihr bekommt mehr Erträge beim Sammeln von Ressourcen, mit der Ausnahme vom Angeln. Doppelte XP: Egal was ihr tut, ihr erhaltet eine kurze Zeit lang die doppelte Erfahrung. Zusätzlich dazu könnt ihr nach wie vor noch weitere XP-Boni wie Schriftrollen und Gruppenmultiplikatoren nutzen.

Egal was ihr tut, ihr erhaltet eine kurze Zeit lang die doppelte Erfahrung. Zusätzlich dazu könnt ihr nach wie vor noch weitere XP-Boni wie Schriftrollen und Gruppenmultiplikatoren nutzen. Doppeltes Gold: Das Erledigen von Monstern und absolvieren von Quests gibt euch genauso doppelt so viel Gold, wie sonstige Fünde der Ingame-Währung.

Die genannten Boni sind in der gesamten Welt von Tamriel aktiv. Das bedeutet, dass ihr auch im Reik sowie den Arkthzand-Kasernen im neuen Gebiet Markath davon profitieren werdet. Das zeichnet sich vor allem durch eine Reihe von knallharten Solo-Herausforderungen aus. Wie ihr The Elder Scrolls Online am besten alleine spielt, erklärt euch Sasha Penzhorn:

Was geschieht bei Elder Scrolls Online noch?

Natürlich legen MMOs trotz der Möglichkeit, sie alleine spielen zu können, dennoch viel Wert auf Gruppenspiel. Entsprechend sind Gilden sehr wichtig. Und deren Betrieb kann richtig chaotisch werden. Im Interview mit Agrodin, dem Leiter der größten deutschen Gilde des Spiels, haben wir erfahren, wie man ganze 2.400 Mitglieder organisiert.

2020 ist zudem noch nicht vorbei, und ESO plant noch weitere Events. Bereits am 25. November stehen die Feierlichkeiten der Unerschrockenen an und das Neujahrsfest beginnt etwa einen Monat später, am 21. Dezember 2020.